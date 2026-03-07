Canlı
        Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da trafikte tartıştığı araç sürücüsüne saldıran kişi ve arkadaşı yakalandı

        Adana'da trafikte tartıştığı aracın sürücüsüne saldıran kişi ve arkadaşı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 19:47 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Adana'da trafikte tartıştığı araç sürücüsüne saldıran kişi ve arkadaşı yakalandı

        Adana'da trafikte tartıştığı aracın sürücüsüne saldıran kişi ve arkadaşı gözaltına alındı.


        Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde trafikte yol verme meselesi nedeniyle iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine bir araç, içinde aile bulunan diğer aracın önünü keserek durdurdu. Arabadan inen kişi aracın camına vurdu, kapı kolunu kırdı.

        Saldırı, aile üyeleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ailenin başvurusu üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

        Ekipler, görüntülerde araca vuran İsa A. (25) ile aynı araçtaki Mustafa K'yi (25) gözaltına aldı.

        Zanlılardan İsa A'nın ehliyetine 60 gün el konulurken 180 bin lira para cezası uygulandı, araç 60 gün trafikten men edildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

