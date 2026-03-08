Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolduğu ileri sürülen kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 02:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolduğu ileri sürülen kadın için arama çalışması başlatıldı.

        İddiaya göre, Durmuşlu Mahallesi mevkisine taksiyle gelen İmran Paksoy (35) bir süre sonra ortadan kayboldu. Durumu fark eden taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Paksoy'u bulmak için Kozan Barajı ve çevredeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 9. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 9. gün!
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        "Trump bedelini ödemeli"
        "Trump bedelini ödemeli"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Kozan'da taziye ve kültür evi dualarla açıldı
        Kozan'da taziye ve kültür evi dualarla açıldı
        Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip, aracın camını yumruk...
        Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip, aracın camını yumruk...
        Adana'da trafikte ailenin yolunu kesen sürücüye 370 bin TL ceza
        Adana'da trafikte ailenin yolunu kesen sürücüye 370 bin TL ceza
        GÜNCELLEME - Adana'da trafikte tartıştığı araç sürücüsüne saldıran kişi ve...
        GÜNCELLEME - Adana'da trafikte tartıştığı araç sürücüsüne saldıran kişi ve...
        Adana'da trafikte tartıştığı araç sürücüsüne saldıran kişi cep telefonu kam...
        Adana'da trafikte tartıştığı araç sürücüsüne saldıran kişi cep telefonu kam...
        Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip, aracın camını yumruk...
        Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip, aracın camını yumruk...