Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'nın Kozan ilçesinde silahlı kavgada iki kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerinde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 01:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak’taki bir iş yerine gelen Y.K. ve A.K, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle R.İ. ve E.İ. ile tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda Y.K. pompalı tüfekle açılan ateşle, A.K. ise kafasında aldığı darbe sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.K, daha sonra Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

        Polis ekipleri şüpheli R.İ. ve E.İ'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

