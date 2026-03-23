        Adana'da "yağmaya teşebbüs" iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde zorla parasını almaya çalıştığı annesini darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık 3 yıl, ona yardım ettiği öne sürülen dini nikahlı eşi ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 23.03.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.Y. ve dini nikahlı eşi S.N.A, müşteki H.Y. ile tarafların avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 8 Haziran 2025'te Levent Mahallesi'ndeki evde kahvaltı yapan sanıklardan S.N.A.'nın, H.Y.'den 500 lira istediğini belirtti.

        Talebi kabul etmeyen H.Y.'nin oğlu A.Y. tarafından darbedildiğini anlatan savcı, S.N.A.'nın mağdurun saçını çektiğini, sanıkların daha sonra evdeki kanepeyi çakmakla tutuşturduğunu ifade etti.

        Savcı, sanıkların, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta ve eklentilerinde yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

        Sanıklardan A.Y. savunmasında, annesini tehdit etmediklerini öne sürerek, "Mütalaayı reddediyorum. Annemden para istemedik, kendisini darbetmedik. Evde nargile hazırlamıştım. Belki nargilenin ateşiyle bilmeden çekyat tutuşmuş olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

        S.N.A. da hakkındaki iddiaları reddetti.

        Müşteki H.Y. ise sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta ve eklentilerinde yağmaya teşebbüs" suçundan A.Y.'yi 3 yıl, eşi S.N.A.'yı da 2 yıl 6 ay hapse çarptırıp adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Benzer Haberler

        14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda öncelik temizlik ve gıda hij...
        14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda öncelik temizlik ve gıda hij...
        Türk yatırımcılar Suriye'deki yatırım imkanlarını görecek
        Türk yatırımcılar Suriye'deki yatırım imkanlarını görecek
        Kozan'da aranan 2 kişi tutuklandı
        Kozan'da aranan 2 kişi tutuklandı
        Petrol yerine nişasta: 180 günde biyobozunabilen plastik alternatifi Mısır...
        Petrol yerine nişasta: 180 günde biyobozunabilen plastik alternatifi Mısır...
        80 yaşında Çukurova kamışlarını sanata dönüştürüyor Çukurova'nın kamışını n...
        80 yaşında Çukurova kamışlarını sanata dönüştürüyor Çukurova'nın kamışını n...
        Fiyat sorma bahanesiyle girdi cep telefonu çaldı: "Hoşuma gitti" savunması...
        Fiyat sorma bahanesiyle girdi cep telefonu çaldı: "Hoşuma gitti" savunması...