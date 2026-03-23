        GÜNCELLEME - Adana'da tırla önünü kestikleri sürücünün otomobiline saldıran 2 zanlı gözaltına alındı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırla önünü kestikleri sürücünün otomobiline saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 23.03.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde tır sürücüsü M.N.Z. ile oğlu M.Z. henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı bir otomobile saldırdı.

        Olayın ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tır sürücüsü baba ile oğlu gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "tehdit", "mala zarar verme" ve "ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

        Trafik ekiplerince şüphelilere 363 bin lira ceza uygulandı. Tır sürücüsü M.N.Z'nin ehliyetine 2 ay el konuldu, aracı ise 2 ay trafikten men edildi.

        Saldırı anı otomobilin araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
