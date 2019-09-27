Feke'de okul servisi devrildi: 6 yaralı

İstanbul'da bir deprem daha!

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Adana'nın Feke ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ibrahim G.'nin (44) kullandığı 01 EJ 418 plakalı öğrenci servis minibüsü, ilçeye bağlı Belenköy Mahallesi Eğridere mevkisinde devrildi. Kazada yaralanan Aynur S. (13), Barış G. (11), Enes S. (9), Emine S. (5), Asya Ş. (7) ve Kerem Ş. (5) Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

ADANA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:04

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