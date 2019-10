Karalar ATO’da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Yarım kalan projeleri tamamlayacağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın tüm sorunlarıyla ilgilenmeyi kendilerine görev saydıklarını belirterek, "Yarım kalan projeleri tamamlayacağız" dedi.

Adana Ticaret Odası'nın (ATO) Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısında konuşan Karalar, ATO üyesi olduğunu hatırlatarak, "Adana Ticaret Odası Adana'nın ticaretine yön veren devasa büyük bir kuruluş. Bu kuruluşun yöneticileri de bizler için önemlidir. Bizler ATO üyelerinin sorunlarını çözmek için her zaman hazırız. Daha önceleri yazılı gelen sorunları artık direk alıyoruz ve anında çözüm üretmeye çalışıyoruz. Adana ekonomisinin iyi olması için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız'' dedi.

Belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Karalar, "Bizler Adana'nın tüm sorunları ile ilgilenmeyi kendimize görev edindik. Yarım kalan projeleri tamamlayacağız. Adana'nın asbestli borularının tamamını değiştirmeyi planlıyoruz. Çok büyük rakamlarla yapılması planlanan hizmetleri benim şahsi görüşmelerim sonucunda daha ucuza yapacağız. Borcumuz çok ama ödemek için tasarruf yapmak zorundayız. Bizler eleştiriliyoruz. Ekmek, otobüs, işçi konusunda. Mesela bazı otobüslerde 23 yolcu bulunuyordu o seferleri iptal ettim. Çok büyük oranda mazottan tasarruf sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz'' dedi.



Sosyal Güvenlik Danışmanlığı hizmeti

Toplantının ikinci bölümünde komite üyelerine hitap eden ATO Başkanı Atila Menevşe, "Komitelerimiz her zaman bizler için büyük önem arz eden organlarımızdır. Bunu her toplantımızda dile getirmekten şahsen ben çekinmiyorum çünkü öyle görüyorum. Odamızın yönetim kadroları arasındaki siz komite üyelerimiz bizlerin üyelerimizle aramızdaki köprü yani oda yönetim şemamızın omurgasını oluşturmaktasınız. Sürekli dile getirdiğim konulardan bir diğeri de; üyelerimizden alıp meclis üyelerimize, bizlere getirdiğiniz sektörel sorunların önemi. Bu faaliyetinizi gerek ben gerekse yönetim kurulu üyelerim çok kıymetli buluyoruz'' dedi.

Menevşe, ATO olarak yeni bir hizmeti daha başlattıklarını belirterek, "Bir danışmanlık firması ile anlaşma yaptık. Bu anlaşma kapsamında üyelerimiz internet sitemiz üzerinden randevu alarak her ayın ilk çarşambası 10:0014:30 saatleri arasında danışman firmadan ücretsiz Sosyal Güvenlik Danışmanlığı alabilecek. Çalışma mevzuatı çok detaylı olduğundan üyelerimiz birçok konuda tereddüt yaşıyorlar. Bu tereddütlerini rahatlıkla giderebilecekleri ve konunun uzmanlarından görüş alacakları bir imkana kavuşacaklar. Konu özetlerini randevu anında bildirecekleri için firma tüm mevzuat yönlerinden üyelerimizi net olarak bilgilendirecektir'' ifadesini kullandı.

Toplantının sonunda Başkan Menevşe ATO hizmet binasının son durumunu komite üyeleri ile paylaştı. 456 Ekim'de yapılacak olan Adana Lezzet Festivaline komite üyelerini aileleriyle birlikte davet etti.

