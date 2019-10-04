3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali mangal ateşiyle başladı

ADANA'da bu yıl 3'üncüsü 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, mangal ateşinin yakılmasıyla başladı. Akdeniz lezzetlerinin yer aldığı festival, yurt içinden ve yurt dışından katılımcılarla renkli görüntülere sahne oldu.

Adana Valiliği'nin himayelerinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' için Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta açılış töreni düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda başkanları, destek veren kurum ve kuruluşların başkanlarının katılımıyla Merkez Park'ta kortejle başlayan festival, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Açılışta konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "3 gün boyunca ortasından nehir geçen bu şehirde, güne ciğerle başlayacak, şalgam suyu eşliğinde kebapla devam edeceksiniz. Karakuş tatlısıyla ağızlarınızı tatlandıracak, hararetinizi bici biciyle gidereceksiniz. Günü şırdanla ve mumbarla noktalayacaksınız. Bu şölende Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden dünyaca ünlü şefler de festivalimize renk katacaklar. Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten şeflerin gastroshowlarını hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

'REKOR DENEMESİ YAPILACAK'

Tek şişte en uzun ciğer pişirme Guinness rekor denemesinde bulunacaklarına dikkat çeken Vali Demirtaş, şunları konuştu:

"Festival süresince siz değerli konuklarımızla birlikte, kültür ve hasat turlarına katılacağız. Yani doya doya bir festivali hep birlikte yaşayacağız. Bugün, tatil tercihleri yapılırken, gidilen mekanın, yeme-içme kültürünün, en başa konulduğunu biliyoruz. Bizler de bu beklentileri karşılamak üzere son dönemde lezzet festivali, UNESCO gastronomi kenti ve coğrafi işaret çalışmaları gibi önemli adımlar attık. Adana'mızın, mevcut potansiyelini harekete geçirmeyi ve Adana'yı önemli bir gastronomi destinasyonuna dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bunu, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın işbirliğinde mutlaka başarmalıyız."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana'nın gelişimi açısından lezzet festivalinin çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Necdet Ünüvar ise, "Gelen konuklar, Adana'nın lezzetlerini tadın ama doyulmaz olduğunu bilin" dedi.

Festival mangalını kent protokolü, milletvekilleri ve katılımcı şefler yaktı. Daha sonra ziyaretçiler stantları gezerek, lezzetleri tattı. GÖRÜNTÜLÜ



ADANA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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