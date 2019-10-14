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Adana, taklit ve tağşiş'te Türkiye'de ilk üçte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinden ...

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaları yayınladığı liste arasında Adana 101 ürün 62 firma ile 3 sırada yer aldı. Bakanlığın yaptığı denetimlerde birçok ilde vatandaşa domuz eti ve at eti yedirildiğini gözler önüne serildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaları yayınladığı liste arasında Adana 101 ürün 62 firma ile 3 sırada yer aldı. Bakanlığın yaptığı denetimlerde birçok ilde vatandaşa domuz eti ve at eti yedirildiğini gözler önüne serildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen 12 Ekim Cumartesi günü internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürünü satan firmaları ifşa etti. Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 123'ü İzmir'de ve 101'i Adana'da bulundu. Böylelikle Adana 62 firma 101 ürün ile ilk 3 sırada yer aldı.
Adana’da, sattığı ürünlerde hile yapan firmalar ise şu şekilde:
Acar Döner House Mehmet Refik Acar/ Konakoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi No:233 Ceyhan/Adana et döner içerisinde kanatlı eti, baş eti ve sakatat tespiti
Adobey İskender Kebap Cantürk Yılmaz/ Sümer Mahallesi 69156 Sokak No:3/B Seyhan/Adana dana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Affan Kafeterya Gıda Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti./ Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi No:28/C Seyhan/Adana döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Altun Şiş Restaurant İsmail Altun/ Karasoku Mahallesi PTT Caddesi No:579 Seyhan/Adana, dana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Arı Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Seyhan/Adana fermente sucuk içerisinde kanatlı eti tespiti, Ayazlar Et ve Et Ürünleri İşleme & Satışı Şeyhmus Ayaz/ Seyhan/Adana ışıl işlem görmüş sucuk içerisinde baş eti tespiti
Bol Kepçe Kebap Ramazan Usta Ramazan Albayrak/ Karşıyaka Mahallesi 6355 Sokak No:4 Sarıçam/Adana dana ve kuzu kıyma harcı içerisinde kanatlı eti tespiti
Çarşı Fırat Cafe Selahattin Göğebakan/ Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi No:71/A Seyhan/Adana döner içerisinde kanatlı eti tespiti
ÇD Döner Ayşe Gültekin/ S. Eyyubi Mahallesi M. Kemal Paşa Bulvarı No:125/A Yüreğir/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Dene@Gör Döner Cemil Hozanlı/ Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Hiba Apt. No:94/B21 Çukurova/Adana et döner içerisinde kanatlı eti, baş eti ve sakatat tespiti
Doy Doy Döner Cafe Uğur Can Gedik/ Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:84/C Çukurova/Adana dana kuzu karışımı et döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Dürüm House Mustafa ,Sapçı/ Yurt Mahallesi Tuna Sitesi Altı C Blok No:178/A Çukurova/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Emir Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Seyhan/Adana dana et sucuğu içerisinde kanatlı eti tespiti
Ermezler Gıda Nak. İnş. Tek. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./ Çarkıpare Mahallesi Mithat Özhan Bulvarı Et Döner Kanatlı Eti Tespiti No:120 Sarıçam/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti Gazioğlu Döner Abdulnasır Tekin/ Ziyapaşa Mahallesi Baraj Caddesi Teymenler Apt. No:22/B Seyhan/Adana dana eti döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Geyda Gıda İnş. Teks. Müh. Yaz. Elek. Turz. Tem. İns .Kay. Eğt. San. Tic. Ltd. Şti./ Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi Yüreğir/Adana Adana Kebap içerisinde kanatlı eti tespiti
Gökçeli Kafe (Kışla Şubesi) Volkan Gökçeli/ Kışla Mahallesi 4426 Sokak No:47/A Yüreğir/Adana et döner içerisinde soya ve kanatlı eti tespiti
Gökçeli Kafeterya İnş. Turz. Hay. Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./ Güzelevler Mahallesi Fulya Sokak No:23/A Yüreğir/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Kurttepe Piknik Restaurant Adem Can ve Harun Üstünkaya Adi Ort./ Kurttepe Mahallesi Mustafa Sağyaşar Caddesi No:1/C Çukurova/Adana Adana Kebaplık kıyma içerisinde baş eti tespiti
Muzaffer Arslan/ Kurttepe Mahallesi 83002 Sokak Kahvehane Bitişiği Çukurova/Adana kıyma içerisinde kanatlı eti ve sakatat tespiti
Net Döner Nesrin Akdeniz/ Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sevgi Apt. No:160/B İç Kapı No:01 Çukurova/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Osmanlı Döner (K. Evren Şb.) Zeynep Doğrusoy/ Mahfesığmaz Mahallesi Kenan Evren Bulvarı 3. Petek Sitesi Altı No:56/M Çukurova/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Ökmen Et Pazarı Mehmet Sıddık Ökmen/ Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi No:61 Seyhan/Adana kıymalık kırmızı et içerisinde kanatlı eti tespiti
Ökmen Kardeşler Su Ürün. Tarım Turz. Ev ve Et Ürün. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Yüreğir/Adana fermente dana eti sucuk içerisinde baş eti tespiti
Planet Cafe Mehmet Süer/ Belediye Evleri Mahallesi Zahid Akdağ Bulvarı No:121/01 Çukurova/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Tuğra Haf. Taş. Nak. Yapı Taah. Tem. Yemk. Hizm. İth. İhr. Ltd. Şti./ Orhangazi Mahallesi Atatürk Caddesi No:216 Sarıçam/Adana kıyma içerisinde kanatlı eti tespiti
Yaprak Döner Salonu Hüseyin Kapukaya/ Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı Yılmaz Apt. Altı No:26/E Seyhan/Adana et döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Yusuf Et Pazarı Yusuf Karayel/ Denizli Mahallesi 51010 Sokak No:88 Seyhan/Adana kıymalık kırmızı et içerisinde kanatlı eti tespiti
Ayazlar Et ve Et Ürünleri İşleme & Satışı Şeyhmus Ayaz/ Seyhan/Adana ışıl işlem görmüş dana sucuk içerisinde baş eti ve deri dokusu tespiti
Taşpınar Tesisleri Mesut Badur/ Kurtuluş Mahallesi D750 Caddesi No:169/A Pozantı/Adana Adana Kebap harcı içerisinde kanatlı eti tespiti
Altınkaya Uzay Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Et Balık/ Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı Canan Apt. No:38 Seyhan/Adana kuzu eti içerisinde sığır eti tespiti
Ayazlar Et ve Et Ürünleri İşleme & Satışı/ Kuruköprü Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:9/A Seyhan/Adana ışıl işlem görmüş dana sucuk içerisinde baş eti tespiti
Dora Et Ali ŞAN/ Mahfesığmaz Mahallesi Kenan Evren Bulvarı No:66/E Çukurova/Adana kıymalık parça et içerisinde kanatlı eti tespiti
Dora Et/ Seyhan/Adana ışıl işlem görmüş dana sucuk içerisinde baş eti tespiti
Fırat Cafe Cihan Katırcı/ Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı Uyanık Apt. No:78/E Seyhan/Adana kırmızı et döner içerisinde kanatlı eti tespiti
Mert Kasabı Mustafa Kılıç/ Yeşilyurt Mahallesi 70001 Sokak No:20/A Seyhan/Adana dana kuşbaşı içerisinde kanatlı eti tespiti
Ökmen Kardeşler Su Ürün. Tarım Turz. Ev ve Et Ürün. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Yüreğir/Adana karboğazı et sucukları içerisinde kanatlı eti tespiti
Ökmen Kardeşler Su Ürün. Tarım Turz. Ev ve Et Ürün. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Yüreğir/Adana hakiki ayaz et 1971 sucukları içerisinde baş eti tespiti
Ökmen Kardeşler Su Ürün. Tarım Turz. Ev ve Et Ürün. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Yüreğir/Adana öz tekir sucukları içerisinde baş eti tespiti
Ökmen Kardeşler Su Ürün. Tarım Turz. Ev ve Et Ürün. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Yüreğir/Adana hakiki ayaz et sucukları içerisinde baş eti tespiti
Özderinalp Kasabı/ Akdeniz Mahallesi Karataş Bulvarı No:353/A Yüreğir/Adana ışıl işlem görmüş dana sucuk içerisinde sakatat tespiti
Özilkem Dinlenme Tesisleri Tur. Taş. Petrol Ürün. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti./ Göztepe Mahallesi Tag Otoyol Üzeri No:160 Kamyon Park Alanı Sarıçam/Adana kebaplık kıyma içerisinde kanatlı eti tespiti
Vizyon Restoran ve Kebapçılık/ Serinevler Mahallesi 3879 Sokak No:1/A Yüreğir/Adana Adana Kebap içerisinde kanatlı eti tespiti
Ferhat Engez/ Başak Mahallesi 974 Sokak No:13/1 Yüreğir/Adana çiğ kırmızı et içerisinde tek tırnaklı eti tespiti, İlhan Kebap Salonu Ziya İlhan/ Orhangazi Mahallesi Atatürk Caddesi No:238 Sarıçam/Adana Adana Kebap içerisinde tek tırnaklı eti tespiti
Ocakbaşı Abbas'ın Yeri Abbas Tuncer/ Dede Korkut Mahallesi İlbey Güneş Caddesi No:112/A Yüreğir/Adana kıyma kebap içerisinde tek tırnaklı eti tespiti
Vahyettin Şeren/ Güneşli Mahallesi 524 Sokak No:32/A Yüreğir/Adana kırmızı et ve sakatat içerisinde tek tırnaklı eti tespiti
Yeni Mizan Tavukçuluk Tic.Paz.Ltd.Şti. (K.Evren Şubesi) İlker Alptürk/ Toros Mahallesi K. Evren Bulvarı No:103/C Çukurova/Adana çiğ kırmızı et içerisinde tek tırnaklı eti tespiti
Bereket Ciğer İsa Umutlu/ Şahintepe Mahallesi Barış Manço Caddesi No:2/B Sarıçam/Adana çiğ dana kıyma içerisinde at eti tespiti
Derya Kebap ve Lahmacun Salonu Erol Doğan/ Yüzüncüyıl Mahallesi Galip Avşaroğlu Bulvarı No:165 Çukurova/Adana dana kıyma kebaplık içerisinde at eti tespiti
Erol Kaya/ Yeşiloba Mahallesi 46009 Sokak Metal Sanayi 3. Blok No:20 Seyhan/Adana kırmızı et içerisinde at eti tespiti
Ferah Kebap ve Lahmacun Salonu Fahri Gözüsürmelioğlu/ Belediye Evleri Mahallesi 84051 Sokak No:49/A Çukurova/Adana kebaplık kıyma içerisinde at eti tespiti
Gülpi PideKebapLahmacun Mustafa Maaşoğlu/ Güzelyalı Mahallesi S. Demirel Bulvarı Göker Apt. No:1/B Çukurova/Adana lahmacun harcı eti içerisinde at eti tespiti
İmirler Kebap ve Döner Tuğba İmir/ Esentepe Mahallesi Kozan Bulvarı No:29/C Sarıçam/Adana çiğ koyun kıyma içerisinde at eti tespiti
Öncü Kebap, Lahmacun ve Pide Salonu Ümit Süer/ Belediye Evleri Mahallesi 84165 Sokak No:7/A Çukurova/Adana lahmacun harcı eti içerisinde at eti tespiti
Uğur Market Ramazan Süer/ Belediye Evleri Mahallesi 84165 Sokak No:16/A Çukurova/Adana çiğ kırmızı et içerisinde at eti tespiti
Ustam Kebap ve Lahmacun Salonu Şehmus İşler/ Toros Mahallesi Mavi Bulvar 78019 Sokak Özler Apt. No:1 Çukurova/Adana kebaplık kıyma içerisinde at eti tespiti
Vahyettin Şeren/ Bahçelievler Mahallesi 1305 Sokak No: 18 Yüreğir/Adana parça kırmızı et içerisinde at eti tespiti.

ADANA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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