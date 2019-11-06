Adana OBM’den 25 personele drone eğitimi

Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) merkez ve taşra birimlerinde görevli 25 teknik personele drone eğitimi verildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan alınan teknik destekle İHA1 pilot sertifikasyonu kapsamında verilen eğitim 5 gün sürdü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı uzmanlar eşliğinde yasal müfredata uygun verilen eğitimde, drone tanıtımı, yasal mevzuat, uçuş esasları, uçuş dinamiği, Aviyonik ve ıtki sistemler, meteoroloji, kumanda edilebilir araçlar, simülasyon, ATC usulleri ve havacılık frezyolojisi, seyrüsefer ve operasyon, uçuş çeşitleri ve deneyimleri gibi konularda detaylı bilgiler verildi. Toplam 38 saatlik eğitimin son 2 gününde katılımcılar droneleri daha yakından tanıyarak bol bol uçuş deneyimi edindiler.

Eğitime bizzat katılan ve ormancılıkta drone kullanımına dair açıklamalarda bulunan Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Bu eğitimin amacı, Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan teknik personelimizin orman yangınları başta olmak üzere tüm ormancılık faaliyetleri ile ilgili çalışmaları daha hızlı ve etkin bir şekilde yapmalarını ve daha geniş açıdan değerlendirmelerini sağlamaktır" dedi.

ADANA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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