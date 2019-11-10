Adana'da öğrenciler 10 Kasım'a özel klip hazırladı Adana Erkek Lisesi ve Cebesoy İlkokulu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne özel klip hazırladı

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Adana Erkek Lisesi ve Cebesoy İlkokulu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümüne özel klip hazırladı.

Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde tüm Türkiye'de yapılan çeşitli etkinliklerle anılıyor. Adana'da da öğrenciler Atatürk'ü hazırladıkları kliplerle andı.

Adana Erkek Lisesi öğrencileri okul bahçesinde kendi çalıp kendileri söyleyerek Atatürk'ü andı. Cebesoy İlkokulu öğrencileri de Atatürk fotoğraflı tişört giyip okul bahçesinde hep birlikte 10 Kasım yazdı.

ADANA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:41

YATSI 18:58

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