Aladağ Kasımlı Barajı’nda sona gelindi

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adana’da inşa edilen Aladağ Kasımlı Barajı’nda son gelindi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barajın yapımının devam ettiğini belirtti. Aydın, “Aladağ Kasımlı Barajının temelden yüksekliği 42 metre olup 5 milyon 900 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. 8 bin 900 dekar tarım arazisinin sulanması sağlayacak barajın 2019 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.

ADANA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:44

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