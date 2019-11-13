2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

ADANA´da çalıştığı inşattan dengesini kaybedip, 2 metre yükseklikten düşen Sait Savan (46), hayatını kaybetti.

Acı olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi´ndeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre Diyarbakır´dan Adana´ya gelen 4 çocuk babası Sait Savan, sıva yapmak için çalıştığı inşaatın asma katına çıktı. Ancak bir süre sonra dengesini kaybedip, 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Savan´ın hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil ile polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sait Savan´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savan´ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ADANA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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