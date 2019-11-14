Şampiyon araç Optimum’da Barselona’da düzenlenen dünyanın en nitelikli mühendislik yarışmalarından 4 kupa ile dönen Çukurova Racing Takımının şampiyon aracı sergileniyor

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen dünyanın en nitelikli mühendislik yarışmalarından "Formula Student Andorra" yarışlarından 4 kupa ile dönerek, Adana’nın adını dünyaya duyuran Çukurova Racing Takımının şampiyon aracı Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde sergileniyor.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan Çukurova Racing Takımının şampiyon aracı 0 kilometreden 100 kilometreye 4 saniyede çıkıyor. 286 kilogram ağırlığındaki şampiyon araç, AVM'nin ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. AVM’nin zemin katında oluşturulan stantta tanıtımı yapılan araç, 17 Kasım Pazar gününe kadar meraklıların beğenisine sunulacak.

Barselona kentinde 2019 Temmuz ayında düzenlenen ve 8 ülkeden 18 üniversite takımının katıldığı "Formula Student Andorra" yarışlarında genel klasmanda ikinci olan araç; 0100 km/h etabı yarışında birinci gelerek, "hızlanma yarışı" dalında birincilik kupası kazandı. Ayrıca statik ve dinamik etaplarında da ikincilikler elde ederek, toplam 4 kupa ile Türkiye’ye döndü.

ADANA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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