Adana polisinin yaptığı operasyonda 15'i tuşlu 17 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesinde hareket halinde olan bir otomobilde kaçak telefon olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine polis TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunda önlem alarak otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında çok popüler olan son dönemlerde de suça karışan kişiler tarafından takip edilememesi ve uzaktan erişilememesi nedeniyle tercih edilen 15 tuşlu telefon olmak üzere 17 kaçak telefon ele geçirdi. Polis otomobilde bulunan K.Ç. ve H.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyete getirilerek sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edilirken cep telefonlarına el konuldu.

ADANA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.