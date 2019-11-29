Aladağ yurt yangınında ölen çocuklar 3'üncü yıl dönümünde anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aladağ yurt yangınında ölen çocuklar 3'üncü yıl dönümünde anıldı

DHA

CHP Adana İl Kadın Kolları, 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği Aladağ'daki yurt yangınının 3'üncü yıl dönümünde, yıkılan yurt binasının olduğu yere karanfil bırakıp, dua etti.

CHP Adana İl Kadın Kolları, 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği Aladağ'daki yurt yangınının 3'üncü yıl dönümünde, yıkılan yurt binasının olduğu yere karanfil bırakıp, dua etti.
CHP İl Kadın Kolları, Aladağ İlçe Örgütü ile birlikte, 3 yıl önce yaşanan faciada hayatlarını kaybeden 11'i çocuk 12 kişi için anma düzenledi. Anmada, yangının ardından yıkılan yurt binasının arazisi üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Saygı duruşunun ardından da dualar okundu. 'Bu yangın sönmez', 'Yurt yangını cinayettir', 'Başka canlar yanmasın', 'Aladağ'ı unutma, unutmayacağız' yazılı pankart açan grup adına konuşan CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz, yangının kaza değil, ihmaller zinciri sonrası meydana gelen bir cinayet olduğunu söyledi. Yurt yangınından ders alınması ve bu tür faciaların bir daha yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulunan Yılmaz, CHP'li belediyelerin, eğitim sisteminin en büyük sorunlarından biri olan yurt eksikliğini gidermek için ihtiyaç olan bölgelere yurt yapacağını aktardı. Yılmaz, "Çocuklarımıza sahip çıkmak, ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır. Başka canların yanmaması için Aladağ'ı unutmayacağız ve asla unutturmayacağız" diye konuştu.
12 KİŞİ YANARAK CAN VERMİŞTİ
Aladağ'da, 29 Kasım 2016'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar Cemaati'ne ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi.
Yangının ardından açılan davada 12 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. 6 sanık ise beraat etti.

ADANA

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzman Onbaşı Çavuş, memleketi Adana'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Uzman Onbaşı Çavuş, memleketi Adana'da toprağa ...
Adana'da Furkan Vakfı destekçilerinin eylemleri yasaklandı
YEREL HABERLER Adana'da Furkan Vakfı destekçilerinin eylemleri ...
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman ...
Erkan Zengin, Adana Demirspor'da
YEREL HABERLER Erkan Zengin, Adana Demirspor'da
Ceyhanlı öğrenciler "Avrupa Lezzetleri"nde yarıştı
YEREL HABERLER Ceyhanlı öğrenciler "Avrupa Lezzetleri"nde yarıştı
Adana Diş Hekimleri Odası'ndan 'sahte diş hekimi' uyarısı
YEREL HABERLER Adana Diş Hekimleri Odası'ndan 'sahte diş hekimi' ...
Sedef hastası Murat'ın bitkisel tedavi umudu Adana’da sedef hastalığı nedeniyle vücudunun neredeyse tamamı pullanan ve bu rahatsızlığından kurtulmak için çağrıda bulunan Murat Kılıç'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzatıldı Niğde’de sedef hastalığına çare bulduğunu söyleyen Metin Kılınç, çaresiz genci özel karışım çayla sağlığına kavuşturmak için bitkisel tedaviye başladı Özel karışım çayı içerek kaşıntılardan kurtulan Murat Kılıç, umudunu kaybetmediğini söyledi
YEREL HABERLER Sedef hastası Murat'ın bitkisel tedavi umudu Adana’da ...
'A sınıfı' afişine, sanatçıların hayranlarından tepki
YEREL HABERLER 'A sınıfı' afişine, sanatçıların hayranlarından tepki
Menevşe: "ATO asırlık gücünü birliktelikten alıyor" ATO Başkanı Atila Menevşe, Adanalıların hizmetine sunulacak her işte var olmanın en büyük kazançları olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Menevşe: "ATO asırlık gücünü birliktelikten ...
Bu besinler hastalıklardan koruyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için soğan ve sarımsak, narenciye ürünleri, yoğurt, balık, bitki çayları tüketilmesini öneriyor
YEREL HABERLER Bu besinler hastalıklardan koruyor Beslenme ve Diyet ...
Halil Avcı'dan 41. yıla özel proje Halil Avcı İnşaat, Adana’daki yenilikçi yeni projesi için ön kayıtları almaya başladı
YEREL HABERLER Halil Avcı'dan 41. yıla özel proje Halil Avcı İnşaat, ...
Adana'da diplomalı çobanlar yetişiyor
YEREL HABERLER Adana'da diplomalı çobanlar yetişiyor
Silahlı kavga güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Silahlı kavga güvenlik kamerasında
Kız arkadaşıyla görüntülü konuşmak için cep telefonu gasbetti
YEREL HABERLER Kız arkadaşıyla görüntülü konuşmak için cep telefonu ...
Sevgilisini görebilmek için akıllı telefon gasp etmiş Adana'da arkadaşlarıyla silah zoruyla 2 cep telefonu gasp eden zanlı, olayı Ordu'da bulunan sevgilisiyle görüntülü görüşmek için gerçekleştirdiklerini ileri sürdü
YEREL HABERLER Sevgilisini görebilmek için akıllı telefon gasp ...
FETÖ operasyonuna 2 tutuklama Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonuna 2 tutuklama Adana merkezli 3 ilde ...
Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu Adana'da bir apartman sakininin kapıcıyı tabancayla vurması saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu Adana'da bir ...
Çocukların telefon ve tabletle oynaması onları zeki yapmıyor Teknoloji bağımlılığı çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor Uzman Klinik Psikolog Aygül Kılıç, yardım almadan telefon ve tablette tek başına oynadıkları oyunlar nedeniyle çocuklarını zeki sanan aileleri uyardı Kılıç: "Bu bizim için zekanın göstergesi değil. Aksi yönde çocuğun gelişimine olumsuz etki edecek bir durum"
YEREL HABERLER Çocukların telefon ve tabletle oynaması onları zeki ...
Kozan’da yangın
YEREL HABERLER Kozan’da yangın
Adana’da tefeci ve dolandırıcı operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adana’da tefeci ve dolandırıcı operasyonu: 4 gözaltı
(Düzeltme) Adana'ya şehit ateşi düştü K. Irak Hakurk bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk’un Kozan ilçesindeki ailesi acı haberi aldı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Adana'ya şehit ateşi düştü K. Irak Hakurk ...
Adana'ya şehit ateşi düştü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Adana'ya şehit ateşi düştü (2)- Yeniden
Hastalığı nedeniyle vücudu pullanan Murat, eve kapandı
YEREL HABERLER Hastalığı nedeniyle vücudu pullanan Murat, eve ...
Adanaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Adanaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X