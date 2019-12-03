Pençe Harekatı bölgesinde görev yapan ve yıldırım düşmesi sonucu 28 Kasım’da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un ayakkabı boyacılığı yapan babası Ünlen Çabuk ilk kez konuştu. Sosyal medyada çekilen fotoğraf ile 30 yıllık ekmek teknesi ayakkabı boyama sandığı başında oğlunun şehadet haberini alan baba Ünlen Çabuk, evlatlarını yetiştirdiği ekmek teknesini bırakmayacağını söyledi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Davul Tepe Üs Bölgesi'ne 28 Kasım’da yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit, 13 asker yaralandığı olayda şehit olan Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk’un (24) babası Ünlen Çabuk Adana’nın Kozan ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Kozan Müftülüğünde görevli din görevlisi Ramazan Yaşar Erol ve Cafer Kurt taziyede tüm şehit ve gaziler için dua okurken, ülkenin birlik ve bütünlüğü için dua etti.

ADANA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.