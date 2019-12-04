Seyhan Belediye Meclisi 8 maddeyi karara bağladı

Seyhan Belediye Meclisi Aralık ayı ikinci birleşiminde 8 maddeyi daha karara bağladı.

Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında toplanan mecliste CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş ve Mustafa Tunç ve AK Parti'li Mustafa Tunç gündem dışı kısa birer konuşma yaptılar.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi.

Emek, İstiklal, Hurmalı, Döşeme, Çınarlı, Kayalıbağ Mahalleleri 138 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Akkapı Mahallesi 2169 Ada 1 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifine Ait 1 Adet İtiraz Dilekçesi, Müşterek Komisyon Raporunda olduğu gibi mecliste de oy çokluğuyla reddedildi.

Akkapı Mahallesi 3218 Ada’da bazı parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ile ilgili ruhsatlı yapı üzerindeki yolun kaldırılması yönündeki Müşterek Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Mıdık Mahallesi 2269. 2272, 2307, 2308 Adalara Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Arslandamı Mahallesi 1024 Ada 26 Parsele Yönelik Olarak Adana 1.İdare Mahkemesinin, 2018/949 Esas Ve 2019/802 Nolu İptal Kararına Yönelik Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporu 1 çekimser olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Sarıhamzalı Mahallesi 8840 Ada, 12170 Ada, 12226 Ada, 12236 Ada Ya Yönelik Olarak Çekme Mesafelerine Yönelik Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporunda belirtildiği gibi 15 metre olan çekmelerin 25 metreye çıkarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Toplu Konut İdaresi tarafından 12389 Ada 1 Parsele Yönelik Olarak Hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Uyumlu Olarak Yine Toplu Konut İdaresi Tarafından Hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporu oy birliğiye kabul edildi.

Arslandamı Mahallesi 1025 Ada 14 Parselde Küçük Sanayi Alanı Oluşturulmasına Yönelik Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

ADANA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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