Vali Demirtaş: "Adana'da önemli projelere imza atıyoruz"

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi projesinde yapılacak yatırım planları ile ilgili çalışmalar, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar ve ilgili diğer yetkililer katıldı. Toplantıda kısa bir değerlendirme yapan Vali Demirtaş, Çukurova ve Doğu Akdeniz’in doğal merkezi olan Adana’yı enerji, üretim ve dağıtım merkezi yapmak ve bölgenin stratejik konumunu lojistik avantaja dönüştürmek amacıyla önemli projelere imza attıklarını dile getirdi.

Bu çalışmaların en başında Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin geldiğini ifade eden Vali Demirtaş, Ortadoğu petrol ve doğalgaz rezervleri, uluslararası enerji boru hatları ve İskenderun Limanı’na olan yakınlığı ile enerji sektörü için önemli bir yatırım olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin tamamlanarak faaliyete geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Toplantı, proje ile ilgili gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların ele alınması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

ADANA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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