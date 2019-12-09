112 Acil Servis 25 yaşında Dr. Özer: "Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetlerinin geldiği nokta Avrupa’yı bile gıptayla seyrettirecek duruma gelmiştir"

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, son 15 yılda Türkiye’nin Acil Sağlık Hizmetlerinde geldiği noktanın Avrupa’yı bile gıptayla seyrettirecek duruma getirdiğini söyledi.

Hastaların sağlık kuruluşlarına nakil işlemlerinde 7 /24 görev başında hayati bir görev üstlenen 112 Acil Servis Hizmetleri’nin 25’inci yaşı bir haftaya yayılan ve toplumda farkındalık oluşturmaya yönelik çeşitli etkinliklerle kutlandı.

112 Acil Servis Hizmetleri’nin 25’inci yaşı kapanış toplantısı ise yine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, etkinliğe destek veren paydaş kurumların yöneticileri, acil servis ve hastane çalışanları katıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korosu’nun müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, toplantının kapanış konuşmasını yaptı.



"Türkiye Acil Servis Hizmetleri’nde Avrupa’ya örnek oluyor"

Dr. Özer, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin büyük öneme sahip olduğuna ve en önemli unsurlarından birinin de ambulans hizmetleri olduğuna dikkati çekerek, ‘’Acil sağlık sistemlerini geliştirme ve uygulamaya başarıyla devam eden ülkeler, insan hayatına saygı göstermekte ve gelişmişlik yolunda önemli adımlar atmaktadırlar ve ülkemizde bu hizmet farklı duruşu ile birlikte son 15 senede yaşanan süreçte Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetlerinin geldiği nokta Avrupa’yı bile gıptayla seyrettirecek duruma gelmiştir’’ dedi.

Adana’da kurulan 112 Acil Servis Hizmetleri’nin yıllar içerisinde elde ettiği başarıyı, katettiği yolları ve tarihçesini de anlatan Özer, istatistiki verilere de değindi. Özer, 2019 yılı itibariyle 112 Acil Servis Hizmetleri’nin, Adana’da 59 istasyon, 878 personeli, kara ambulansı, 4 sedyeli (çoklu) ambulans, kar paletli ambulans, yoğun bakım ve obez ambulansı, motorize, helikopter olmak üzere özel donanımlı toplam 96 ambulans ile fizikseltıbbi durum ve bölgenin coğrafi özelliğine bakmaksızın 7 gün 24 saat her türlü vakaya ulaşılabildiğini kaydetti.



112 acil çağrı hattıdır meşgul edilmemelidir

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, 17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, 112 Acil sağlık sisteminin önemini vurgulamak, çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak ve “112 Acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi” konularında farkındalık oluşturulması amacıyla paydaş kurum ve kuruluşlar, 112 Acil ve UMKE ekipleri ile birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı.

Özer, etkinliğe destek veren , İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Adana Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerine teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti:

‘’Başkanlığımız bünyesinde düzenlenen farkındalık etkinliklerine yapmış oldukları katkılardan dolayı tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Ayrıca, hayat kurtarmayı kendilerine amaç edinen, her koşulda hastalara ulaşabilmek için canla başla çalışan acil sağlık hizmetleri sunumunda görevli tüm çalışma arkadaşlarıma hizmetlerinden dolayı gönülden kutluyorum.’’

Tören, paydaş kurumların temsilcilerine, 112 Başhekimine Teşekkür Belgesi, resim, fotoğraf ve ASTE ALLSTAR yarışmasında dereceye girenlere ödülleri ve yarışmaya katılanlara Teşekkür Belgeleri’nin takdimi ile sona erdi.

ADANA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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