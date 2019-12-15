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Ressam Soner Tire’den çevre sorunlarına dikkat çekti

İHA

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Soner Tire, "AltÜst"" adını verdiği kişisel sergisini açtı.

Ressam Soner Tire’den çevre sorunlarına dikkat çekti

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Soner Tire, “AltÜst”” adını verdiği kişisel sergisini açtı.
Adana Ressamlar Derneği’nde 17 eserden oluşan sergisi hakkında konuşan Soner Tire, "Sergimin adını kavram olarak niye 'AltÜst' koydum? Çünkü doğayı ve her şeyi kötü kullanmıyoruz, doğamızın ne altının değerini biliyoruz ne üstünün değerini biliyoruz? Çevreyi bozuyoruz. Bugün okyanusların altındaki atıklar bir Avrupa’nın toprak büyüklüğü kadar olmuştur. Ölen balıkların karnından bu atıklar çıkıyor" dedi.
Resimlerinin hemen hemen tamamının çevre sorunlarıyla ilgili olduğunu belirten Tire, "İnsanların çevreye verdiği zararları ele alıyorum. Şuanda insan aklı çok gelişmiş durumadır. Zekamız, demokrasi anlayışımız, kültürel bakış açımız, bilim anlayışımız, teknolojimiz o kadar çok önemli ki çok gelişkin bir beynimiz var. Çevremizi, etrafımızı inanılmaz derecede değiştirebilecek bir beyin gücüne sahibiz. İnsan, belki de hiç insanlık tarihinde olmadığı kadar iyi bir seviyededir. Ama buna rağmen kendi içinde ki kendine kaynak oluşturan tüm çevresel alana bir vefasızlık gösteriyor aslında. Sürekli tahrip ediyor, dejenere ediyor, örseliyor. Bu gelişmiş zekasına rağmen çevre ile barışık bir gelişim sürecini teknolojik ve sanayi gelişim süreci ile ilerletemiyor" diye konuştu.
Amlt Üst sergisi, Adana Ressamlar Derneğinde 22 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacak.
Soner Tire’nin sergi açılışına. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Dr. Muzaffer Tire, Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Emre, Seval Eroğlu, Şerife Ballı ile çok sayıda sanatsever katıldı.

ADANA

15 Aralık 2019 Pazar

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