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Mehmet Akyüz Adana Demirspor’da

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor santrafor Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor santrafor Mehmet Akyüz’ü kadrosuna kattı.
Teknik Direktör Uğur Tütüneker’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Adana Demirspor, santrafor mevkiinde görev yapan Mehmet Akyüz’ü kadrosuna kattı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak transfer haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

ADANA

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:10
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