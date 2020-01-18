Mehmet Altıparmak: "İrfan Can’ı maça damga vurdu"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Adanaspor kalecisi İrfan Can’ı performansından dolayı kutladı ve yaptığı kurtarışlarla maça damga vurduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 00 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Her maç zor. Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Tek bir arzumuz vardı o da galip gelmek. Maçın özellikle ilk yarısında girdiğimiz yüzde yüz pozisyon var. Bunların birini gole çevirseydik maç çok farklı bir hale gelebilirdi. Rakibimiz de gol yemeyince direnci arttı. Rakibinde yüzde yüz 23 tane gol pozisyonu var. Onları gole çevirseler mağlup ayrılabilirdik. Buradan İrfan Can’ı tebrik etmek istiyorum. Mükemmel kurtarışlar yaptı. Maça damga vurdu. Lig çok uzun bir maraton. Bu tür maçları daha çok oynayacağız. Artık önümüzdeki Bursaspor maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

ADANA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.