Tabancayla oynarken kendini vuran genç kurtarılamadı

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Adana'da tabancayla oynarken kendisini vurarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Selahattin Bayram (25), merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'ndaki kendilerine ait bakkal dükkanında elindeki tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu başından yaralandı.

Özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADANA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:59

YATSI 19:17

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