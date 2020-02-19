Ceyhan belediyesi, vatandaşlara ilk yardım eğitimi verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ceyhan belediyesi, vatandaşlara ilk yardım eğitimi verdi

İHA

Ceyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Ceyhan belediyesi, vatandaşlara ilk yardım eğitimi verdi

Ceyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.
Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde büyük çoğunluğu Ceyhanlı kadınlardan oluşan katılımcılara genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı gibi konularda uygulamalı bilgilendirme yapıldı.
Ceyhan Belediyesi, oluşabilecek muhtemel kazalarda can kayıplarını önlemek ve acil mücadeleyi daha bilinçli hale getirmek adına vatandaşlara ilk yardım eğitimi verdi. Uygulamalı olarak verilen eğitimlerde genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı.

Belediyenin bütün birimleri de ilkyardım eğitimi alacak
İlk yardım eğitiminin insan hayatı için büyük önem taşıdığını ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar; “Devam edecek temel ilk yardım eğitimlerimizden vatandaşlarımızın yanı sıra personelimiz de yararlanacak. Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün uzman ekipleri bütün birimlerimize genel ilk yardım eğitimi verecekler. İlk yardım eğitimi hayatımızın ehliyetidir. Bu konuda hassasiyet gösteren ve eğitimimize iştirak eden bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayata bakış açınızı değiştirecek konferans Kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören, İletişim ve Motivasyon konferansı için Adana’ya geliyor
YEREL HABERLER Hayata bakış açınızı değiştirecek konferans Kişisel ...
Adana’da TEMSA sevinci Özçelik İş Sendikası’ndan Başkan Zeydan Karalar’a TEMSA teşekkürü
YEREL HABERLER Adana’da TEMSA sevinci Özçelik İş Sendikası’ndan ...
DSİ Genel Müdürü Aydın: “Adana’da 5 baraj daha inşa ediyoruz” Aydın, Adana’da son 17 yılda DSİ tarafından 11 baraj ve 1 gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Aydın: “Adana’da 5 baraj daha inşa ...
Başkan Çetin: “Muhtarlarımızı vatandaşa mahcup etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Çetin: “Muhtarlarımızı vatandaşa mahcup ...
Adana’ya göçle gelenlere kar gezisi Büyükşehir, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında göçmenleri Karboğaz'ına götürdü
YEREL HABERLER Adana’ya göçle gelenlere kar gezisi Büyükşehir, ...
Yolcu otobüsündeki bereden 1 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsündeki bereden 1 kilo esrar çıktı
Uğur Tütüneker: “1 maç kaybettik diye yarıştan kopmadık” Adana Demirspor’da Altınordu maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Uğur Tütüneker: “1 maç kaybettik diye yarıştan ...
Yüreğir'de belediye personeline afet bilinci eğitimi Başkan Kocaispir: “İlk yardım hayat kurtarır”
YEREL HABERLER Yüreğir'de belediye personeline afet bilinci ...
Seyhan'da okullar renkleniyor Seyhan Belediyesi tarafından üretilen boya ile köy okulu renklendi
YEREL HABERLER Seyhan'da okullar renkleniyor Seyhan Belediyesi ...
Soba zehirlenmesi uyarısı sırasında polisi şaşırtan cevap Ev sahibi kadın, dama uzattığı soba boruları nedeniyle zehirlenme riskine dikkat çeken polise "10 yıldır kullanıyoruz bir tehlikesini görmedik" diye cevap verdi
YEREL HABERLER Soba zehirlenmesi uyarısı sırasında polisi şaşırtan ...
16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Bere içinde uyuşturucu sevkıyatı Adana'da polisin durduğu yolcu otobüsünde bere içinde 1 kilo 13 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bere içinde uyuşturucu sevkıyatı Adana'da polisin ...
Kızıyla aynı sonu yaşadı Adana'da karşıya geçerken birden fazla aracın üzerinden geçmesi sonucu parçalanarak hayatını kaybeden genç kadının 4 yaşındaki kızının da 2 yıl önce bir otomobilin çarpması sonucu can verdiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kızıyla aynı sonu yaşadı Adana'da karşıya geçerken ...
Çin’deki korona virüs salgını Türk mobilya sektörünü canlandırdı Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı: "Bu krizi fırsata çevirebilirsek mobilya yollamadığımız ülke kalmayacak” "Dünya sıralamasında ilk 3’e girebilecek konumdayız"
YEREL HABERLER Çin’deki korona virüs salgını Türk mobilya sektörünü ...
Adanalılardan kantaron yağına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Adanalılardan kantaron yağına yoğun ilgi
DHA YURT - Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil hırsızı: Oyun zannettim
YEREL HABERLER DHA YURT - Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil ...
Araba hırsızı yakalanınca “ oyun zannettim” dedi
YEREL HABERLER Araba hırsızı yakalanınca “ oyun zannettim” dedi
ÇGC’den Ayan’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER ÇGC’den Ayan’a teşekkür plaketi
Bilgili: "Darbeler dönemi 15 Temmuz'da kapandı"
YEREL HABERLER Bilgili: "Darbeler dönemi 15 Temmuz'da kapandı"
Çetin’den sanata destek Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: "Adana’da kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi olduk"
YEREL HABERLER Çetin’den sanata destek Çukurova Belediye Başkanı ...
Dr. Özkaynak: “TMU seanslarıyla odaklanma sorunu bitiyor"
YEREL HABERLER Dr. Özkaynak: “TMU seanslarıyla odaklanma sorunu ...
Sağlıklı hayat merkezlerine ücretsiz ulaşım sağlanacak
YEREL HABERLER Sağlıklı hayat merkezlerine ücretsiz ulaşım ...
Adana İdmanyurdu'nda hedef galibiyet
YEREL HABERLER Adana İdmanyurdu'nda hedef galibiyet
Teneffüste masal kahramanları ile buluşuyorlar
YEREL HABERLER Teneffüste masal kahramanları ile buluşuyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X