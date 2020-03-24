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Yaşlı vatandaşların imdadına polis yetişti Yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilince, ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların imdadına polis yetişti Polisler belirlenen 65 yaş üstü vatandaşların evlerine gidip temel gıda paketi dağıttı

İHA

Yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilince ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların imdadına polis yetişip temel gıda paketi dağıttı.

Yaşlı vatandaşların imdadına polis yetişti Yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilince, ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların imdadına polis yetişti Polisler belirlenen 65 yaş üstü vatandaşların evlerine gidip temel gıda paketi dağıttı

Yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilince ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların imdadına polis yetişip temel gıda paketi dağıttı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye de etkilenirken, İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu yasak nedeniyle temel gıda ihtiyaçlarını alamayan vatandaşların imdadına Adana Emniyet Müdürlüğü yetişti. Polis Adana'nın merkez ve tüm ilçelerinde 65 yaş üstü vatandaşları tespit etti. Polis Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Pozantı gibi ilçelerde de yaşlılara ulaştı. Polis ekmek, yağ, pirinç gibi temel gıda paketleri yaparak bu yaşlı vatandaşlara dağıttı. Ayrıca yaşlı vatandaşların isteklerini de alıp bir süre sonra bunları da getirerek onlara yardımcı oldu. Bazı yaşlı vatandaşlar duygulanıp polise teşekkür etti. Yaşlı vatandaşlar polise birlik ve beraberliğin bu günlerde çok önemli olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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