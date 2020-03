Barut: "Çiftçi üretmezse gıda fiyatları uçar" CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, her şeye rağmen üretmeye çalışan çiftçilere daha çok destek verilmesi gerektiğini belirtti

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, korona virüs salgınıyla mücadelede güvenilir gıda için her şeye rağmen üretmeye devam eden çiftçilerin 'alkışı' hak ettiğini belirterek, "Çiftçileri alkışlamak yetmez. Üretim maliyetleri düşürülmeli, çiftçinin ürünü para etmeli ve desteklenmeli" dedi.

Barut, hasadı yaklaşan buğday, yeni ekilen mısır ve domates tarlalarıyla, bugünlerde fiyatı 18 liraya kadar yükselen limon bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Gıda güvenliği için tarımda üretimin sürmesi gerektiğini söyleyen Barut, "Mart ve Nisan dönemi, aynı zamanda ekim ve dikim dönemi. Üreticiler bölgemizde bir yandan mısır ekiyor, Mayıs ayında buğday hasadına hazırlanıyor. Çiftçinin tarlaya endişe taşımadan gitmesi gerekiyor. Üreticilerimiz tüm riskleri alarak üretim için, gıda güvenliğini karşılamak için çalışıyor. Virüse karşı temizlik, hijyen, evde kalmak kadar beslenmek de çok önemli. Üreticiler de gıda temini için üretmeye çalışıyor. Onlara ne kadar teşekkür etsek az" diye konuştu.

Tarımda ekim zamanı ekimin, hasat zamanı hasadın yapılması gerektiğine dikkat çeken Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Ekim veya hasadı kaçırdığımız zaman, üretim yapamayız. Bu nedenle gıda güvenliği tehlikeye girer. Tarımdaki işler fabrika işleri gibi yürümüyor. Tarımda her şey doğaldır. İklim, toprak ve zaman çok önemli. Hasat da çok önemli. Her şeyi zamanında yapacaksın. Bu anlamda çiftçi tarlasına rahatlıkla gitmeli, üretimini yapabilmeli. Tüm ülkeler hava, kara, deniz sınırlarını kapatıp ithalat ve ihracatı durdurdu. Ülkeler tarımda kendi yeterliliğini sağlamaya çalışıyor."

Korona virüsle mücadelede uzmanların hijyen ve izolasyon kadar yeterli beslenmenin ve vücut direncinin önemine değindiğini bildiren Ayhan Barut, "Salgına karşı vücut direncinin korunması ve arttırılması gerekiyor. Bunun yollarından birisi de C vitamini almaktır. Şimdilerde C vitamini yönünden zengin olan limonun fiyatları patladı. Salgından önce limon 34 liraya tüketiciye ulaşırken bugün 18 liraya yükseldi. Bu durum bize tarımın ve üretimin önemini bir daha gösteriyor. Eğer çiftçi bu yıl limon üretemezse belki limon 18 liranın da çok üstünde tüketiciye ulaşacak. Çiftçi limonu üretmeli. Bunun için de üreticiye daha çok üretmesi için destek verilmeli. Unutulmamalı ki, gıda olmadan yaşam olmaz. Güvenilir ve yeterli gıda için tarıma, üreticiye destek şarttır" dedi.

