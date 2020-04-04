Pozantı´da giriş ve çıkışlar polis kontrolünde

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Malik GÖDELİNER/POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA'nın Pozantı ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Otoban gişelerinde durdurulan araç sürücülerinin ve yolcuların kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılıyor. İlçenin güney girişi tamamen kapatılırken, izin belgeleri olmayan sürücüler ise geri gönderiliyor. Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine evlerinde kalması noktasında çağrıda bulunan Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, alınan önlemlerin vatandaşların sağlık ve güvenliği adına olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Pozantı Malik GÖDELİNER

2020-04-04 18:46:07



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