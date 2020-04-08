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Kozan Kaymakamlığı, 36 Dezenfektan Tüneli yapacak Kaymakamlık, 36 ayrı Dezenfektan Tüneli yapıp kamu kurumlarının girişine yerleştirmek üzere Çukurova Kalkınma Ajansı'na destek başvurusunda bulundu

İHA

Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından duyurusu yapılan COVID19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı'na Covid19'la Mücadele Projesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Gürçam, proje kapsamında 36 dezenfektan tüneli yaparak kamu kurumlarının girişine yerleştireceklerini söyledi.

Kozan Kaymakamlığı, 36 Dezenfektan Tüneli yapacak Kaymakamlık, 36 ayrı Dezenfektan Tüneli yapıp kamu kurumlarının girişine yerleştirmek üzere Çukurova Kalkınma Ajansı'na destek başvurusunda bulundu

Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından duyurusu yapılan COVID19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı'na Covid19’la Mücadele Projesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Gürçam, proje kapsamında 36 dezenfektan tüneli yaparak kamu kurumlarının girişine yerleştireceklerini söyledi.
Covıd19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansı, COVID19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programını duyurdu.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, söz konusu destek programına, hazırladıkları Dezenfektan Tüneli Proje ile başvurduklarını açıkladı. Gürçam, “Projenin amacı, Dezenfektan Tüneli kurulumu ile COVID19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamak, korona başta olmak üzere virüs ve bakteri içerikli her türlü salgına karşı önlem almak, hastalığın yayılmasını önlemek, ölüm oranlarının yükselmesine engel olmak, kamu hizmetlerini sürdürmek, halkın en az zararla bu süreci atlatmasını sağlamaktır. Proje için öngörülen sistem; kaymakamlık, belediye, adliye, Kozan Ticaret Odası, Kozan Ticaret Borsası, hastane, sağlık ocakları, polis ve jandarma karakolları, kendi biriminde hizmet veren kamu kurumları gibi kamu hizmetinin verildiği merkezlerin ana giriş kapısına konulacak 36 adet dezenfektan tüneli ile binaya girmek isteyen vatandaşlarımızın tünelden geçerken ortalama 10 saniye 3D alandan fıskiyelerle dezenfektan sıkılarak her yerinin dezenfekte olması sağlanacak. Ayrıca insanların sık uğramak zorunda kaldıkları ATM ve toplu taşıma duraklarında ise litrelik 100 adet dezenfektan standı kurulacak ve proje onaylandığı takdirde hemen uygulamaya konulacak" dedi.

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