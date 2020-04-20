Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Küçük Talya hemşire annesine bir ay sonra kavuştu Adana'da 4 yaşındaki Talya, korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki görevi nedeniyle göremediği hemşire annesine 1 ay sonra kavuştu Çiçekle karşıladığı annesine sarılıp hasret gideren küçük kız, ayrılık vakti gelince gözyaşlarına boğuldu Hemşire Şirin Dinler: "Bir ayda evlatlarımı hiç göremedim, lütfen evden dışarı çıkmayın" Talya Dinler: "Annemi çok özledim, hastalar çok olduğu için bizim yanımıza gelmiyor, dışarı çıkmayın"

İHA

Adana'da 4 yaşındaki Talya Dinler, korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki görevi yüzünden göremediği hemşire annesine 1 ay sonra kavuştu. Çiçekle karşıladığı annesine sarılıp hasret gideren küçük kız, ayrılık vakti gelince gözyaşlarına boğuldu.

Küçük Talya hemşire annesine bir ay sonra kavuştu Adana'da 4 yaşındaki Talya, korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki görevi nedeniyle göremediği hemşire annesine 1 ay sonra kavuştu Çiçekle karşıladığı annesine sarılıp hasret gideren küçük kız, ayrılık vakti gelince gözyaşlarına boğuldu Hemşire Şirin Dinler: "Bir ayda evlatlarımı hiç göremedim, lütfen evden dışarı çıkmayın" Talya Dinler: "Annemi çok özledim, hastalar çok olduğu için bizim yanımıza gelmiyor, dışarı çıkmayın"

Adana'da 4 yaşındaki Talya Dinler, korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki görevi yüzünden göremediği hemşire annesine 1 ay sonra kavuştu. Çiçekle karşıladığı annesine sarılıp hasret gideren küçük kız, ayrılık vakti gelince gözyaşlarına boğuldu.
Yeni tip korona virüsün Türkiye'yi etkisi altına almaya başlaması ve 11 Mart tarihinde ilk vakanın çıkmasıyla birlikte 12 yıldır hemşirelik yapan ve Yüreğir Devlet Hastanesinde görev alan Şirin Dinler, korona virüs hastalarının tedavisinde görev aldı. Talha (7) ile Talya (4) isimli iki çocuğunu kocasıyla birlikte Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ailesinin yanına gönderen Dinler, o günden sonra da çocuklarını bir daha görmedi. Hemşire Şirin Dinler, bir aydan fazla sürede çocuklarını çok özlediği için izin alıp onların yanına gitmek istedi. Dinler, gerekli izinleri aldıktan sonra korona virüs testi yaptırıp çok özlediği çocuklarının yanına gitti. 4 yaşındaki Talya, annesinin geleceğini öğrenince çiçekler toplayıp onu beklemeye başladı. Annesinin geldiğini gören Talya ona sarılıp, "Bak anne sana çiçek topladım" diyerek elindeki çiçekleri verdi. 7 yaşındaki Talha da annesine sarıldı. Uzun uzun çocuklarına sarılarak hasret gideren ve onlarla akşama kadar oyun oynayan Dinler, bir gün sonra nöbeti olduğu için Adana'ya dönmek üzere ayrılırken Talya'nın annesine sarılarak "gitme" diye gözyaşlarına boğulması herkesi duygulandırdı. Uzun süre annesine sarılıp ağlayan Talya'yı annesi, "Gitmek zorundayım hastalar var" diye ikna etmeye çalıştı. Ancak Talya bir türlü ikna olmayınca dayısı tarafından annesinin yanından alındı. Çok duygulanan ve ağlamamak için kendini zor tutan anne Şirin Dinler otomobiline binip evden ayrılırken, Talya dayısının kucağında ağlamaya devam etti.

"Evinizden çıkmayın Türkiye, çünkü biz annemizi göremiyoruz"
Hemşire Şirin Dinler, "Buradan halkıma sesleniyorum, şu bir aylık süreçte ben evlatlarımı hiç göremedim. Lütfen duyarlı olalım evden dışarı çıkmayalım" dedi.
Talya ise, "Biz dışarı çıkmıyoruz, çünkü korona virüs var. Dedem ve nenem de dışarıya çıkmasın, yoksa bize de bulaştırırlar hasta oluruz. Annemi çok özledim. Hastalar çok olduğu için bizim yanımıza gelemiyor. Arkadaşlar dışarıda kalmayın, korona virüs olmayın" diye konuştu
Annesi hastanede çalıştığı için dedelerinin yanına gelmek zorunda kaldığını anlatan Talha ise, "Bizi buraya getirdiniz, çünkü annem hastanede çalışıyor. Annem eve geldiğinde bize dokunup hasta etmemek için burada kalıyoruz. Evinizden çıkmayın Türkiye, çünkü biz annemizi göremiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkondaki çiftten saksafon, piyano ve kemanla konser
YEREL HABERLER Balkondaki çiftten saksafon, piyano ve kemanla konser
Adana'da sokağa çıkan 800 kişiye 833 bin lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Adana'da sokağa çıkan 800 kişiye 833 bin lira para ...
Korona virüste anne ve bebek sağlığı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hakan Kalaycı: "Covid-19 olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen hamile kadınlar sezaryen ile doğum yapabilir" "Korona virüs olan kadınlar bebeklerini emzirebilir"
YEREL HABERLER Korona virüste anne ve bebek sağlığı Kadın ...
Memleket sevgisini ahşaba işliyor 62 yaşındaki Mustafa Yıldız, Türk bayrağı motifleri, top arabası, kağnı, otantik duvar aksesuarları ve günlerce emek vererek hazırladığı gemi maketleri, uçak, köy yaşam figürleri ile görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Memleket sevgisini ahşaba işliyor 62 yaşındaki ...
Ayağı ipe takılan Ebabil kuşunu Can-Kur kurtardı Adana'da bir apartmanın çatısında ayağı ipe takılan kuşu kurtaran Can-Kur ekiplerini vatandaşlar alkışladı
YEREL HABERLER Ayağı ipe takılan Ebabil kuşunu Can-Kur ...
Uzman çavuş ve üniversiteli kızı arama çalışmalarına Adanalı dalgıçlar da katıldı Tunceli'de biri geçtiğimiz Ocak diğeri ise Mart ayında Uzunçayır Baraj Gölünde kaybolan üniversiteli genç kız ve uzman çavuşu arama çalışmalarına Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Amirliği ekipleri de katıldı
YEREL HABERLER Uzman çavuş ve üniversiteli kızı arama çalışmalarına ...
(Görüntülü) Kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçı ve ...
Adanalılar kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
YEREL HABERLER Adanalılar kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçı ve ...
Evsiz arkadaşlara devlet sahip çıktı
YEREL HABERLER Evsiz arkadaşlara devlet sahip çıktı
(Görüntülü) Kozan'da fırın çalışanları yoğun mesai yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kozan'da fırın çalışanları yoğun mesai ...
(Görüntülü) Polisten kaçtıkları motosikleti terk ettiler, 5 bin lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisten kaçtıkları motosikleti terk ...
Sokağa çıkma kısıtlaması evsizleri vurdu Park ve bahçelerde oturmak yasaklandığı için evsizler kalacak yer bulamıyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması evsizleri vurdu Park ve ...
Başkan Erdem ev ev dolaşarak yardım kolisi dağıtıyor
YEREL HABERLER Başkan Erdem ev ev dolaşarak yardım kolisi dağıtıyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında da çalıştılar İki gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından, başta polisler olmak üzere, sağlık çalışanları, fırın ustaları ve temizlik görevlileri, tüp dağıtıcıları çalışmaya devam etti
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında da çalıştılar İki gün ...
Polisten kaçtıkları motosikleti terk ettiler, 5 bin lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Polisten kaçtıkları motosikleti terk ettiler, 5 bin ...
(Görüntülü) Adana'da polis helikopterinden 'evde kal' anonsu - YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da polis helikopterinden 'evde kal' ...
(Görüntülü) Adana'da polis helikopterinden 'evde kal' anonsu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da polis helikopterinden 'evde kal' ...
Helikopterli sokak denetimi Adana polisi, sokağa çıkma kısıtlamasını helikopterle havadan denetleyip uyarı anonsu yaptı
YEREL HABERLER Helikopterli sokak denetimi Adana polisi, sokağa ...
Adana'da polis helikopterinden 'evde kal' anonsu
YEREL HABERLER Adana'da polis helikopterinden 'evde kal' anonsu
Çetin: "Bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacağız"
YEREL HABERLER Çetin: "Bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacağız"
(Görüntülü) Boş caddelerin tadını Tarçın çıkarttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Boş caddelerin tadını Tarçın çıkarttı
Kocaispir: "Tam kadro görevimizin başındayız"
YEREL HABERLER Kocaispir: "Tam kadro görevimizin başındayız"
Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisi sokak sokak gezip vatandaşı uyardı Evlerinin önünde oturan bir aile, kendilerini uyaran polislere kahve ikram etmek istedi
YEREL HABERLER Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisi sokak sokak gezip ...
Polis ve ASKİ ekipleri güvercinleri unutmadı Adana'da, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için aç kalma tehlikesindeki güvercinlere polis ve ASKİ ekipleri yem attı
YEREL HABERLER Polis ve ASKİ ekipleri güvercinleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X