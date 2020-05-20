İlaçlama yapılan narenciye bahçesinde fenalaşan kadın, öldü

<br>Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da ilaçlama yapılan narenciye bahçesinde aniden fenalaşan Suriye uyruklu Rime El Abid (25), hayatını kaybetti.<br>Olay, saat 12.00 sıralarında Karataş ilçesi Dumlupınar Mahallesi´nde meydana geldi. Evli Rime El Abid´in çalıştığı narenciye bahçesindeki ağaçlar sabah saatlerinde ilaçlandı. Bahçedeki mesaisi devam eden Abid, bir sürü sonra nefes almakta zorlandığını söyledi. Arkadaşlarının yardımına koştuğu kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Abid, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.<br>Rime El Abid´in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karataş Can ÇELİK<br>2020-05-20 14:11:08<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-