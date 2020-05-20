Kafkas Dernekleri Federasyonu: Haklarımızın garanti altına alınmasını istiyoruz

<br>ADANA, (DHA)KAFKAS Dernekleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, tüm ülkelerin 'Çerkes soykırımı ve sürgünü'nü tanıması gerektiği belirtilerek, "Haklarımızın anayasal, yasal ve kurumsal düzenlemeler ile garanti altına alınmasını talep ediyoruz" denildi.<br>Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Çerkes soykırımı ve sürgünü'nün 126'ncı yıl dönümü olan 21 Mayıs Anma Günü'ne dikkat çekildi. Diaspora dilini, kültürünü ve kimliğini kaybetme riskine karşı varlık mücadelesi verildiği belirtilen açıklamada, "Dünyanın ve içinde yaşadığımız ülkelerin gündemlerinden ve şartlarından etkilenmemek mümkün değilse de odağımız daima toplumsal mücadelemizde olmalıdır. Bu hedeften şaşmadan her alanda kurumlarımız ile birlikte örgütlü şekilde çalışmalıyız. Kurumlarımız da toplumumuzu tüm farklılıkları ile toplumsal çalışmalara dahil etmek ve kimlik bilincini başta gençlerimiz olmak üzere tüm bireylerimizde güçlendirmek üzere çalışmalıdır. Bu hedef doğrultusunda 2020 yılını kurumsallaşma yılı ilan etmiştik, bu çerçevede çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdürüyoruz" denildi. <br>Tüm ülkelerden soykırımın tanınmasının talep edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: <br>"Çerkes Soykırımı ve Sürgünü´nün sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde dönüş hakkı ve çifte vatandaşlık ile yaşadığımız ülkelerdeki dil, kültür ve kimlik haklarımızın anayasal, yasal ve kurumsal düzenlemeler ile garanti altına alınmasını talep ediyoruz. Toplumumuz ve kurumlarımızın, savaş, sürgün, soykırım, dağınık iskân, asimilasyon kentleşme ve küreselleşme gibi pek çok zorlukla mücadele ederek bugüne kadar azimle taşıdığı kimliğini, bu olağanüstü dönemde de güçlü şekilde destekleyerek geleceğe taşıyacağına inancımız tamdır."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-05-20 14:39:25<br>

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