Adana´da 68 bin 500 lira değerinde cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirildi

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, piyasa değeri 68 bin 500 lira olan cinsel gücü arttıran macun ve içecek ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi´ndeki bir iş yeri ile depoya baskın düzenlendi. Baskında, kaçak yollarla yurda sokulan piyasa değeri 68 bin 500 lira olan 4 bin 458 adet cinsel gücü arttırıcı macun ve içecek ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan T.S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-22 10:38:34<br>
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