Silah sesi ihbarına giden polis ekipleri kurşunlanmış otomobili buldu

'O günler çok özlendi'

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Adana'da, sokak ortasında bir otomobil kazalı ve pompalı tüfekle kurşunlanmış halde bulundu.



Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi, 52049 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar silah sesleri duyması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 01 FEG 53 plakalı otomobili elektrik direğine çarpmış halde buldu. Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, araç üzerinde kurşun deliklerine rastladı. Ekipler otomobil sürücüsü ve aracı kurşunlayan kişi veya kişileri arama çalışması başlattı.

Otomobil detaylı incelenmek üzere emniyetin otoparkına çekildi.

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