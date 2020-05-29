<br>Çağlar ÖZTÜRK/POZANTI (Adana), (DHA)ADANA'nın Pozantı ilçesinde, patates yüklü TIR yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarpıp, devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.<br>Kaza, öğleden sonra Pozantı ilçesi AdanaAnkara yolu Akçatekir Mevkii'nde meydana geldi. Abdullah Cevizli yönetimindeki 16 FEA 35 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrildi. Kazada TIR'da yüklü olar patatesler yola savruldu. TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Abdullah Cevizli tedaviye alırken, yol bir süre trafiğe kapandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-05-29 17:12:14<br>
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