Tehlikeli yolculuk kamerada

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<br>ADANA, (DHA)ADANA'da, sosyal mesafe kuralına ihlal eden motosikletteki 2 kişiye tutunarak trafikte ilerleyen patenli genç, çevredekiler tarafından görüntülendi.<br>Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda motosikletteki 2 kişiye tutunarak trafikte ilerleyen patenli genci görenler şaşkınlık yaşadı. Sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gibi maske de takmayan motosikletteki kişiler ile tutunarak giden patenli genç kendilerini görüntüleyen vatandaşlara el salladı. Yaptıklarının tehlikeli olmadığını söyleyen motosiklet sürücü ve patenli genç, bir süre trafikte ilerledikten sonra ara yollara girerek uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Adana Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-06-02 15:37:13<br>

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