İYC Adana Şubesinden Kızılay’a kan bağışı

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Adana Şubesi, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri ile Kızılay Adana Kan Bağışı Merkezi’ne kan bağışında bulundu.

Kızılay Adana Şube Yönetimi ile belirlenen gün ve saatte üyelerine bir duyuru yapan İYC Genel Başkanı Yusuf Tülün’ün pandemi nedeniyle kan stoklarında yaşanan düşüş üzerine, 175 şube ve on binlerce gönüllü kan bağışı çağrısına uyarak, "hayat kurtarmaya biz de varız" dedi.

Covid19 salgını ve Ramazan Ayı nedeniyle kan bağışlarındaki düşüşün, stokları da eritmesi nedeniyle Kızılay’ın Kan Kampanyası’na Milli İrade Platformu ve platform üyesi İlim Yayma Cemiyeti de katılım sağladı. Kızılay ve İlim Yayma Cemiyeti’nin her alanda süren iş birliği, kan bağışı kampanyası ile devam etti.

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