Adana'da arkadaşının uçurtmasını almak isterken akıma kapılarak hayatını kaybeden kız çocuğunun acılı annesi, bir evin dış duvarını boyarken akıma kapılarak hayatını kaybeden işçinin geride bıraktığı biri 3 aylık 3 çocuğunu ve eşini ziyaret ederek acısını paylaşıp gıda yardımında bulundu.

Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa ve KüçükdikiliKavaklı Mahallesi'nde yaklaşık 52 gün arayla akıma kapılarak bir kız çocuğu ile bir işçi hayatını kaybetti. İlk olayda 30 Nisan günü 11 yaşındaki Dilara Ünal evlerinin damına çıkarak elektrik tellerine takılan arkadaşının uçurtmasını demir çubukla almak isterken akıma kapılarak ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Ünal, 12. yaşına da hastanede girdi. Hastanede şarkı söyleyip ölümden bahseden Ünal, 12 gün sonra hayatını kaybetti. Kız çocuğu Kabasakal Mezarlığında ailesi tarafından toprağa verildi.

Bu olaydan 22 gün sonra 21 Haziran günü ise Babalar Günü'nde boya işçisi Serkan Kocabaş (22) KüçükdikiliKavaklı Mahallesi'nde pazar günü 100 lira kazanıp 3 çocuğuna ekmek götürebilmek için bir katlı evin dış duvarını boyarken yüksek gerilim hattına fırçanın metal sapının temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Kocabaş'tan geriye en küçüğü 3 aylık en büyüğü 4 yaşında 3 yetim çocuk ve eşi Dilara Kocabaş kaldı.

Ailenin maddi durumunun kötü olduğunu öğrenen ve aynı acıyı kendisi de yaşayan Dilara Ünal'ın annesi Zahide Ünal aileyi ziyaret edip gıda yardımında bulundu. Ailenin acısını da paylaşıp Dilara Kocabaş ile sohbet eden Ünal, bu ölümlerin son bulmasını diledi.



"Böyle giderse daha çok can yanacak"

Kocabaş, "Zahide Hanım'a çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun yardım yaptığı için. Allah ona da, bana da sabır versin çok zor bir durum kolay değil. İkimizin acısı da aynı. Onun kızı akıma kapıldı benim eşim akıma kapılarak öldü. Bu acının tarifi yok" dedi.

Kocabaş, çok zor durumda olduklarını belirterek, "Çocuklarımla tek başıma kaldım hiç kimse gelip ilgilenmedi. Ne yapacağımı bende bilmiyorum hiçbir şeyim yok kayınbabamın bir odasında oturuyorum. Yardım için bir defa geldiler ve ilgileneceğiz dediler ama ses çıkmadı. Ben bundan kim sorumluysa ondan davacıyım. Elektrik tellerinin yer altından gitmesini istiyorum. Eşimin elektrik akımına kapıldığı yerde, teller evin çok yakınından geçmiş. Çok kısa sürede iki can gitti, bu şekilde devam ederse daha çok canlar gidecek. Bu şekilde giderse kimisi yetim, bir başkası kardeşsiz, diğer bir kişi de evlatsız kalacak. Bunlar için bir şeyler yapılsın" diye konuştu.

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