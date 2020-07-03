Adana'da suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı 

DHA

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da vatandaşlara ait tarım arazilerini tehdit ve zorla aldığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Merkez Seyhan ilçesi kırsalında vatandaşlara ait tarım arazilerini tehdit ve zorla üzerlerine aldığı iddia edilen suç örgütünü takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt lideri olduğu ileri sürülen G.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 18 örgüt üyesini tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından sabahın ilk saatlerinde operasyon için...

Adana'da suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı 

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da vatandaşlara ait tarım arazilerini tehdit ve zorla aldığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.<br>Merkez Seyhan ilçesi kırsalında vatandaşlara ait tarım arazilerini tehdit ve zorla üzerlerine aldığı iddia edilen suç örgütünü takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt lideri olduğu ileri sürülen G.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 18 örgüt üyesini tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından sabahın ilk saatlerinde operasyon için harekete geçildi. Özel Harekat polislerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, aralarında G.Ş.'nin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltın aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 1 Kalaşnikof marka piyade tüfeği ile 7 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.<br>Soruşturma kapsamında diğer 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ<br>2020-07-03 08:07:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da organize suç örgütü operasyonu Operasyonda, 30 çiftçinin tarım arazisini zorla ellerinden aldığı öne sürülen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da organize suç örgütü operasyonu Operasyonda, ...
Ayağına vida batan çocuk, koltuk demiri kesilerek hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Ayağına vida batan çocuk, koltuk demiri kesilerek ...
Engelliye rehabilitasyon merkezinde darp iddiası Bir aile 4 ay önce Osmaniye’de bir rehabilitasyon merkezine verdikleri engelli kızlarının darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu Engelli kız, özel bir hastanede yoğun bakımda hayatta kalma savaşı veriyor
YEREL HABERLER Engelliye rehabilitasyon merkezinde darp iddiası Bir ...
Yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin'in özel bakım merkezinde işkence gördüğü iddiası
YEREL HABERLER Yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin'in özel bakım ...
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu Adana'da serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulan gencin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından çıkarıldı
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği gölde boğuldu Adana'da ...
Boğulan gencin arkadaşının 'Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın' feryadı
YEREL HABERLER Boğulan gencin arkadaşının 'Allah'ım ne olur ona bir ...
Adana’da sıcak hava vatandaşları da hayvanları da bunalttı Termometreler 41 dereceye ulaştı, güvercinler süs havuzunda keyif yaptı
YEREL HABERLER Adana’da sıcak hava vatandaşları da hayvanları da ...
İş insanı Nusret Bulut sporculara tatlı ikramında bulundu, kulaklık hediye etti
YEREL HABERLER İş insanı Nusret Bulut sporculara tatlı ikramında ...
Cinnet getiren baba ve kızları son yolculuğuna uğurlandı Cenazede gözyaşları sel oldu, ağıtlar mahalleyi inletti
YEREL HABERLER Cinnet getiren baba ve kızları son yolculuğuna ...
2 kızını öldürüp intihar eden babanın cenazesini, olay sırasında kaçıp kurtulan oğlu aldı (2)
YEREL HABERLER 2 kızını öldürüp intihar eden babanın cenazesini, ...
Vali Elban: "OSB ve sanayi sitelerimizi biran önce faaliyete geçirmeliyiz"
YEREL HABERLER Vali Elban: "OSB ve sanayi sitelerimizi biran önce ...
Adana'da abart egzoz denetim timi kuruldu Bir haftada 10 bin 646 araç kontrol edildi, kurallara uymayan toplam 187 sürücüye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Adana'da abart egzoz denetim timi kuruldu Bir haftada ...
Başkan Kocaispir: "Yüreğir’de her can bize emanet" Yüreğir Belediyesi suluk ve mamalık üretimine başladı
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir: "Yüreğir’de her can bize ...
Saygılı'dan çağrı: "Hilal olsun Türkiye hilal olsun Adana" Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kurban bağışının yurtiçi 1.050 TL, yurtdışı için 850 TL olarak belirlendiğini belirterek, hayırsever Adanalıları bağış yapmaya davet etti
YEREL HABERLER Saygılı'dan çağrı: "Hilal olsun Türkiye hilal olsun ...
Ayçiçeğinde dışa bağımlılık azalıyor Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: "Destek politikaları üretimi artırdı" "Önümüzdeki 5 yılda ayçiçeği ithalatı tamamen biter"
YEREL HABERLER Ayçiçeğinde dışa bağımlılık azalıyor Adana Çiftçiler ...
Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları Adana'nın Kozan ilçesinde yasak aşk nedeniyle iki kızını öldürüp eşini yaraladıktan sonra intihar eden adamın o sırada dükkanda olduğu için kurtulan oğlu cenazeleri alırken gözyaşlarına boğuldu Gözyaşlarına boğulan Emre Cengiz'in virüs nedeniyle yapılan atamalarda hemşire olan ve babası tarafından öldürülen Kader Cengiz'in ikizi olduğu da öğrenildi
YEREL HABERLER Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin ...
153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi
YEREL HABERLER 153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" ...
Öğretmeni yaralayan saldırgan, kendisini korumak için ateş ettiğini öne sürdü
YEREL HABERLER Öğretmeni yaralayan saldırgan, kendisini korumak için ...
Seyhan'da meclis hareketli başladı AK Parti'li Yalçın Limoncu, Yasemin Şule Özülkü ve Sinan Altun ile MHP’li Şehmus Uçar Seyhan Belediyesi idaresini eleştiri yağmuruna tuttu
YEREL HABERLER Seyhan'da meclis hareketli başladı AK Parti'li Yalçın ...
Adana´da 'kaçak tütün' operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da 'kaçak tütün' operasyonu: 3 gözaltı
Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor Yurt dışından tonu 150 dolara getirilen atıklar işlenip 3 kat fiyatına ihraç edilerek ülke ekonomisine milyonlarca dolar katkı sağlanıyor Atık hurda plastikler geri dönüşüm tesislerinde önce ayrıştırılıyor, kırılıp yıkandıktan sonra ‘LDPE ve PP Granül’ ham maddesi elde ediliyor
YEREL HABERLER Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor Yurt ...
Adana´da, çocukları fuhşa zorlayan çete çökertildi
YEREL HABERLER Adana´da, çocukları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Serinlemek için caddede koşarak kanala atlıyorlar Adana'da sıcakların başlamasıyla birlikte çocuklar serinlemek için hem kendilerini hem trafiği tehlikeye atıyor Çocukların kanala atlarken Adana şivesiyle söyledikleri sözler ise güldürdü
YEREL HABERLER Serinlemek için caddede koşarak kanala ...
Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran şebeke çökertildi Adana'da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine ve yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı Zanlıların üniversite öğrencilerini ve küçük kızları geceliği en az 500 liraya il il fuhuş amaçlı götürdükleri belirlendi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran şebeke ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X