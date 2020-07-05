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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da 'balık istifi' dolmuş yolculuğu

DHA

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını hiçe sayan yolcuların, yer kalmayan dolmuşa 'balık istifi' binmeye çalışması tepki çekti. Ülke genelinde koronavirüs önlemleri uygulanmaya devam edilirken, Adana´da da sık sık maske ve sosyal mesafe uyarıları yapılıyor. Merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi´nde duraktan yolcuların binmeye çalıştığı dolmuştaki kalabalık ise dikkat çekti. Dolmuşta yer olmamasına rağmen yolcuların 'balık istifi' binmeye çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dolmuşa binemeyen yolcunun,...

Adana´da 'balık istifi' dolmuş yolculuğu

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını hiçe sayan yolcuların, yer kalmayan dolmuşa 'balık istifi' binmeye çalışması tepki çekti.<br>Ülke genelinde koronavirüs önlemleri uygulanmaya devam edilirken, Adana´da da sık sık maske ve sosyal mesafe uyarıları yapılıyor. Merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi´nde duraktan yolcuların binmeye çalıştığı dolmuştaki kalabalık ise dikkat çekti. Dolmuşta yer olmamasına rağmen yolcuların 'balık istifi' binmeye çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dolmuşa binemeyen yolcunun, kapıya tutunarak seyahat ettiğini görenler ise şaşırdı. Çevredekiler, dolmuş şoförü ile yolculara tepki gösterdi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-05 14:18:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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