Adana'da 920 bin liralık kaçak etil alkol ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 920 bin liralık kaçak etil alkol ele geçirildi

İHA

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 920 bin lira olan 3 bin 75 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana'da 920 bin liralık kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 920 bin lira olan 3 bin 75 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak adreslere baskın yaptı. Polis baskında piyasa değeri 920 bin lira olan 3 bin 75 litre kaçak etil alkol, 3 bin 200 içki yapımında kullanılan boş plastik bidon, kapak, karton koli, bin 282 alkol yapımında kullanılan kit, 2 bin 500 etil alkol etiketi, 100 kesafet ölçer, 2 alkol metre, 63 bin 900 kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı. 1 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suç çetesi üyesi mağdur isimlerinin yazdığı kağıdı, yutmaya çalışmış
YEREL HABERLER Suç çetesi üyesi mağdur isimlerinin yazdığı kağıdı, ...
Bebeğin doğum günü, babasının öldüğü gün oldu Adana'da ilk bebeği dünyaya gelmeden kaybeden baba, hastanede doğan ikinci bebeğine motosikletle kıyafet götürürken toplu taşıma aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza anı saniye saniye görüntülenirken ölen babanın içinde kıyafet bulunan çantayı bırakmadığı dikkat çekti Leyla Kaya: "Sürücü ev hapsi almış, o nasıl benim kocamı bir ömür boyu mezara gönderdiyse ben de onun bir ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum" dedi
YEREL HABERLER Bebeğin doğum günü, babasının öldüğü gün ...
Sağlık çalışanları işitme engellilerin hayatını kolaylaştıracak Adana’da görev yapan 25 Acil Tıp Teknisyeni engellileri daha iyi anlamak onların hayatını kolaylaştırmak için işaret dili eğitimi aldı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları işitme engellilerin hayatını ...
Çocukların "römork havuz" keyfi Adana'nın Kozan ilçesinde bir çiftçi, çocukların sulama kanalına girerek boğulmasının önüne geçmek için traktörün römorkunu havuza çevirdi Çocuklar römork havuda serinlemenin keyfini çıkarıyor
YEREL HABERLER Çocukların "römork havuz" keyfi Adana'nın Kozan ...
Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı ...
FETÖ'nün hemşirelerine operasyon Adana merkezli 7 ilde FETÖ'ye üye meslekten ihraç edilmiş polis ile aktif hemşirelere yönelik operasyon düzenlendi 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi
YEREL HABERLER FETÖ'nün hemşirelerine operasyon Adana merkezli 7 ...
Yangında çocuklarını kaybeden aile, evlerinin onarılması için yardım istedi
YEREL HABERLER Yangında çocuklarını kaybeden aile, evlerinin ...
Adanaspor - Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adanaspor - Hatayspor maçının ardından
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanından şampiyonluk açıklaması Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfi Savaş: “Hatay her alanda süper ligi hak eden bir şehir”
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediye Başkanından şampiyonluk ...
Coşkun Demirbakan: “Herkesten özür dilerim”
YEREL HABERLER Coşkun Demirbakan: “Herkesten özür dilerim”
Mehmet Altıparmak: “Şampiyonluk Hatay halkına armağan olsun”
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Şampiyonluk Hatay halkına ...
Adanaspor - Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Adanaspor - Hatayspor: 1-2
YEREL HABERLER Adanaspor - Hatayspor: 1-2
TFF 1.Lig: Adanaspor: 1 - Hatayspor: 2 Hatayspor, ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti!
YEREL HABERLER TFF 1.Lig: Adanaspor: 1 - Hatayspor: 2 Hatayspor, ...
Adanaspor - Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1.Lig: Adanaspor: 0 - Hatayspor:0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1.Lig: Adanaspor: 0 - Hatayspor:0 (İlk yarı)
Bakan Selçuk, Ramazan öğretmenin ailesine başsağlığı diledi
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, Ramazan öğretmenin ailesine başsağlığı ...
Bakan Selçuk'tan okuldaki patlamada ölen öğretmenin ailesine taziye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Milli Eğitim camiasının meslek liselerinde yapmaya çalıştığı bu üretimi çok daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde götürmek noktasında gayretlerimiz sürecek"
YEREL HABERLER Bakan Selçuk'tan okuldaki patlamada ölen öğretmenin ...
Horoz dövüştürülen dernek kapatıldı
YEREL HABERLER Horoz dövüştürülen dernek kapatıldı
Başkan Erdem'den işçilere bayram müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Erdem'den işçilere bayram müjdesi
Kuşlarla ayçiçeği hasadı Çukurova’nın bereketli topraklarında ayçiçeği tarlalarında hasat başladı Kuşlar tarladaki mahsuller arasındaki böcekler ile karınlarını doyurmak için yarışıyor
YEREL HABERLER Kuşlarla ayçiçeği hasadı Çukurova’nın bereketli ...
Srebrenitsa kurbanları Adana’da anıldı Soykırımın 25. yılında, hayatını kaybeden 8 bin 372 Boşnak, Adana Merkez Park’taki Srebrenitsa Soykırımı Anıtı önünde anılarak, yapılan soykırım lanetlendi
YEREL HABERLER Srebrenitsa kurbanları Adana’da anıldı Soykırımın 25. ...
Adana'da korna denetimi Gereksiz korna çalınmasının önlenmesi amacıyla sürücüler, broşür ve afiş dağıtılarak uyarıldı
YEREL HABERLER Adana'da korna denetimi Gereksiz korna çalınmasının ...
Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
YEREL HABERLER Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X