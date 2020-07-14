Adana´da 131 bin 288 uyuşturucu hap ele geçirildi



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, polisin eve düzenlediği operasyonda, 131 bin 288 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan E. (38) ile Ahmet Yaşar Ç. (26), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi´ndeki evde çok sayıda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekiplerce yapılan aramada; 131 bin 288 uyuşturucu hap, 17 sikke, 22 dolu fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 670 lira ele geçirildi. Serkan E. ile Ahmet Yaşar Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-07-14 10:00:58



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