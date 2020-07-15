Adana'da hava destekli narkotik uygulaması

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da helikopter ve drone desteğiyle narkotik uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs, Anadolu, Başak, Dedekorkut ve Yunus Emre mahallelerinde narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Polis helikopteri ve drone ile havadan destek verilen uygulamada ekipler, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurup, kimlik sorgusu ile arama yaptı. Ekiplerin, durdukları araçlar özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Uygulama gece yarısına kadar devam etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2020-07-15 02:26:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.