Adana'da hava destekli narkotik uygulaması



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da helikopter ve drone desteğiyle narkotik uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs, Anadolu, Başak, Dedekorkut ve Yunus Emre mahallelerinde narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Polis helikopteri ve drone ile havadan destek verilen uygulamada ekipler, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurup, kimlik sorgusu ile arama yaptı. Ekiplerin, durdukları araçlar özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Uygulama gece yarısına kadar devam etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2020-07-15 02:26:57



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