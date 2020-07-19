Kırlangıçkuyruk kelebek hayran bıraktı Adana’nın Feke ilçesinde, Türkiye'de nadir görülen kırlangıçkuyruk kelebek görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırlangıçkuyruk kelebek hayran bıraktı Adana’nın Feke ilçesinde, Türkiye'de nadir görülen kırlangıçkuyruk kelebek görüntülendi

İHA

Adana'nın Feke ilçesinde Türkiye'de nadir görülen kırlangıçkuyruk kelebek görüntülendi.

Kırlangıçkuyruk kelebek hayran bıraktı Adana’nın Feke ilçesinde, Türkiye'de nadir görülen kırlangıçkuyruk kelebek görüntülendi

Adana’nın Feke ilçesinde Türkiye'de nadir görülen kırlangıçkuyruk kelebek görüntülendi.
Araştırmalara göre Kuzey ve Güney Amerika boylarında sıkça görülen ve ismini arka kanatlarının altındaki kuyruklardan alan kırlangıçkuyruk kelebek çeşidi Türkiye’de Adana’nın Feke ilçesinde Hopka Dağı eteklerinde yer alan Tapan bölgesindeki lavanta tarlasında görüntülendi.
Girişimci, yamaç paraşütü sporcusu Mustafa Işık, mahallede kurduğu lavanta tarlasında birçok kelebeğin görüntülendiği kırlangıçkuyruk kelebek çeşidini yeni gördüklerini söyledi.
Kırlangıçkuyruk kelebeğin kanatlarındaki renk ve desenlerle diğer kelebek çeşitlerine göre daha büyük ve görkemli bir görüntüsü olduğunu kaydeden Işık, "Şu an müthiş bir kelebek çeşitliliği var. Tırtılın alın teri kelebeğin kanadına yansır misali. Arılar da polenlerini topluyor. Kuyruklu kırlangıç kelebeğini ilk defa gördüm. Çok çeşitli kelebekler var. Bölgeye özel mavi kelebek de var. Ama bu kelebek türünü ilk kez gördük müthiş bir görüntüsü var” diye konuştu.

Kırlangıçkuyruk kelebekleri
Kırlangıçkuyruk kelebekleri Avrupa’daki birçok ülkede, Akdeniz kıyılarında, Asya ülkelerinde ve Kuzey Amerika’da yaşar. Türkiye’de ise Marmara, Ege, Akdeniz, Trakya ve İç Anadolu bölgelerinde bulunurlar. Kanat açıklıkları 6580 mm arasındadır. Kanatlarında siyah çizgilerle çevrili, sarı renkte büyük açıklıklar bulunur. Kanatlarının altında mavi ve kırmızı benekler vardır, üst kısım ise siyah damarlarla bölünmüştür. Kanatlarının uç kısmında kuyruğa benzer yapılar vardır. Kırlangıçkuyruk kelebeklerinin kuyruğa benzer yapıları, erik ve kaplan kırlangıçkuyruk kelebeklerinkinden daha kısadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 yaşındaki kızı, görümcesinin oğlunun istismarına uğrayan annenin hukuk mücadelesi
YEREL HABERLER 6 yaşındaki kızı, görümcesinin oğlunun istismarına ...
Seyhan’dan yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek
YEREL HABERLER Seyhan’dan yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek
Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı Diyarbakır'ın Hani ilçesinde intikal görevindeyken rahatsızlanarak şehit olan Uzman Jandarma Beşinci Kademeli Çavuş Alper Yaman, gözyaşları arasında Ceyhan ilçesinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı Diyarbakır'ın ...
Hayvan severler Çukurova’yı örnek gösterdi
YEREL HABERLER Hayvan severler Çukurova’yı örnek gösterdi
Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi
Adana'da 2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele ...
7 yaşındaki çocuğu dalgıç polis izinli gününde kurtardı
YEREL HABERLER 7 yaşındaki çocuğu dalgıç polis izinli gününde ...
Adana’da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı
"Tefeci şebekeyi, tefeci 400 bin dolandırdı" iddiası Adana'da yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve şebekenin para toplama işini yapan bir kişinin topladığı 400 bin lira ile kaçtığı ve şebeke tarafından arandığı öğrenildi
YEREL HABERLER "Tefeci şebekeyi, tefeci 400 bin dolandırdı" ...
Adana´da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
Cüneyt Dumlupınar: Play Off'tan Süper Lig'e çıkacağız
YEREL HABERLER Cüneyt Dumlupınar: Play Off'tan Süper Lig'e çıkacağız
Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki sezona hazırlanacağız"
YEREL HABERLER Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki sezona hazırlanacağız"
Cüneyt Dumlupınar: "Süper Lig’e Play Off’tan çıkacağız"
YEREL HABERLER Cüneyt Dumlupınar: "Süper Lig’e Play Off’tan ...
TFF 1.Lig: Adana Demirspor: 3 - İstanbulspor:0
YEREL HABERLER TFF 1.Lig: Adana Demirspor: 3 - İstanbulspor:0
Adana Demirspor - İstanbulspor: 3-0
YEREL HABERLER Adana Demirspor - İstanbulspor: 3-0
Adana Demirspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk ...
Adana´ya şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Adana´ya şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraf
Ayakkabı tabanında cezaevindeki PKK´lılara talimat götüren şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Ayakkabı tabanında cezaevindeki PKK´lılara talimat ...
Büyükşehir, Köyümüze Derman Projesi ile kırsaldaki halkın sorunları için sahada Adana Büyükşehir Belediyesi, Köyümüze Derman Projesi ile halka daha etkin hizmet götürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, Köyümüze Derman Projesi ile kırsaldaki ...
"Makarna" şifreli fuhuş şebekesinde bir kadın daha tutuklandı Adana'da polise yakalanmamak için telefonda "makarna", "uzun makarna", "salçalı makarna" ve "büyükbaş ile küçükbaş" şifresi kullandıkları ileri sürülen fuhuş şebekesi üyesi bir kadın daha Adana polisi tarafından Muş'ta yakalandıktan sonra tutuklandı
YEREL HABERLER "Makarna" şifreli fuhuş şebekesinde bir kadın daha ...
Cezaevine ayakkabı tabanında örgüt talimatı Adana merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu
YEREL HABERLER Cezaevine ayakkabı tabanında örgüt talimatı Adana ...
Prof. Dr. Koluman: 1300 liralık kurbanlıktan en fazla 14 kilo et çıkar, bu fahiş bir fiyat
YEREL HABERLER Prof. Dr. Koluman: 1300 liralık kurbanlıktan en fazla ...
Adana’da 100 bin lira değerinde kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da 100 bin lira değerinde kaçak içki ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X