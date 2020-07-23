Komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Adana'da polis ekipleri, kıyafet tartışması nedeniyle 4 gün önce yüzük atarak, nişan bozan üvey kızının nişanlısı Hüseyin Tunç'u tüfekle vurarak öldüren Halil G.'nin evinin bulunduğu Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ni ablukaya aldı. Mahallede sürekli devriye görevi yapan polis ekipleri, olayın yaşandığı 13077. Sokak'ta ise zırhlı araç konuşlandırdı. Tunç'un yakınlarının Halil G.'nin evini ateşe verecekleri yönündeki ihbar üzerine gece yarısından itibaren alınan önlemler kapsamında polisin mahalledeki bekleyişi devam ediyor.Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-07-23 11:53:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.