Park Vadi Tesisleri törenle açıldı Adana’da Türkiye’nin ilk Kadın Yaşam Merkezi’nin içerisinde bulunduğu Çukurova Belediyesi Park Vadi Tesisleri açıldı

Türkiye’nin ilk Kadın Yaşam Merkezi’nin içerisinde bulunduğu Çukurova Belediyesi Park Vadi Tesisleri, düzenlenen törenle açıldı.

Çukurova İlçesi’ne bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bulunan tesisin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Çukurova Belediyesi tarafından “YapBirlikte İşletelimDevret” modeli ile belediyenin kasasından para çıkmadan yaptırılan tesis, birçok özelliği ile örnek teşkil ediyor. Tesiste Türkiye’nin en büyük su oyun parklarında biri bulunurken her türkü etkinlik, toplantı ve düğün gibi organizasyonların yapılabildiği çok sayıda salon yer alıyor.

İçerisinde Türkiye’nin tek Kadın Yaşam Merkezi’ni bulunduran tesiste, sadece kadınlara hizmet edecek ve kadın personelin görev aldığı merkezde, güzellik ve masaj salonları, Türk Hamamı, Gelin Hamamı, sıcak ve soğuk yüzme havuzları ile kadın kahvehanesi bulunuyor.



“Zor şartlarda görev yapıp güzel tesisleri kazandırıyoruz”

Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bizim yönetim anlayışımız çok daha farklı. Bize çatıyorlar. Bize çatmakla kalmayıp çalıştırmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü biliyorlar ki biz her şeyi aşar başarılı oluruz. Bunların hepsinin altından kalkacak yönetim biçimi ve anlayışımız var. Korona virüs nedeniyle kötü olan ekonomik şartlar daha da kötü oldu. Belediyelerin kesintilerini yılbaşına kadar yapmayın dedim ama reddettiler. Biz bu zor şartlarda görev yapıp böyle güzel tesisleri sizlere kazandırıyoruz” diye konuştu.



“Toplumun tüm kesimini düşünüp projeler ürettik”

Daha sonra konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise 6 buçuk yıldır makası ellerinden bırakmadıklarını söyleyerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sürekli toplu açılışlar yaptık. Semt kreşlerini göreve geldiğimiz ilk dönemde açtık ve sayısını 8’e çıkarttık. 9’uncun yapımına başlayacağız. Toplumun tüm kesimini düşünüp onlara göre projeler üretmek zorundaydık. Kadınlar içinde projeler ürettik. Kadın dostu bir belediye başkanı olduğumun mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Burada açacağımı ‘Çukurova Kadın Yaşam Merkezi’ bunun bir örneği ve Türkiye’de tektir. Burada bölgenin en büyük aqua parkı var. Harika bir tesis oldu. Böyle bir tesis Adana’ya gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminden sonra protokol üyeleri tesisi gezdi.

