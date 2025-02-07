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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Adana'da ziyaretlerde bulundu

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Adana'nın Karaisalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 23:25 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:36
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Adana'da ziyaretlerde bulundu
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Adana'nın Karaisalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Çeşitli temaslarda bulunmak için ilçeye gelen Orgeneral Çardakcı, Karaisalı Kaymakamlığını ziyaret etti.

        Burada Kaymakam Muhammed Ali Çelik ile bir süre sohbet eden Çardakcı daha sonra Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ile bir araya geldi.

        Başkan Şimşek, ziyaretinden dolayı Çardakcı'ya teşekkür etti.

        İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Çardakçı, ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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