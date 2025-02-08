Adana'da yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı şüphelilerin aylık yaklaşık 15 bin lira karşılığında başkalarından temin ettikleri banka hesaplarını kullanarak suç gelirlerini akladıkları, zanlıların günlük işlem hacminin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlendi.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit eden ekipler, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.

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