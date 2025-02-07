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        Sokakta tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdü

        ADANA'da Ayhan Moralı (53), sokak ortasında tartıştığı Yusuf A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 20:09 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:09
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        Sokakta tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdü
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        ADANA’da Ayhan Moralı (53), sokak ortasında tartıştığı Yusuf A. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

        Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi’nde meydana geldi. Ayhan Moralı ile Yusuf A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A., yanındaki av tüfeğiyle Ayhan Moralı’ya ateş açtı. Göğsünden vurulan Moralı kanlar içerisinde yığılırken, Yusuf A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Moralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay sonrası kaçan Yusuf A. bir sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalanırken, soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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