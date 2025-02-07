Sokakta tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdü

ADANA’da Ayhan Moralı (53), sokak ortasında tartıştığı Yusuf A. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi’nde meydana geldi. Ayhan Moralı ile Yusuf A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A., yanındaki av tüfeğiyle Ayhan Moralı’ya ateş açtı. Göğsünden vurulan Moralı kanlar içerisinde yığılırken, Yusuf A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Moralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Yusuf A. bir sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalanırken, soruşturma sürdürülüyor.