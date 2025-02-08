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        Adana'da 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'da bir depoda 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:04 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:04
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        Adana'da 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Adana'da bir depoda 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

        Depoda inceleme yapan ekipler, iki varilde 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

        Ekipler, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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